Roy Barreras se compara con Lucho y James: "Lo que importa es la causa"

En diálogo con Mañanas Blu, Roy Barreras analizó el complejo panorama político de cara a la segunda vuelta presidencial. Tras una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, Barreras utilizó una analogía deportiva para describir su situación actual frente a la campaña del candidato progresista Iván Cepeda.

"Si usted tiene a James o a Lucho con la camiseta puesta y el técnico le prohíbe jugar, pues es posible que James se moleste. Pero si al siguiente partido lo convoca, primero está la selección y primero Colombia", afirmó, subrayando que, a pesar de que su candidatura fue "aplastada" por errores políticos, su compromiso permanece intacto porque "lo que importa es la causa".

El eje central de su conversación con el primer mandatario giró en torno a la gobernabilidad. Barreras, quien ya presidió el Congreso en dos ocasiones, enfatizó que cualquier gobierno requiere de un respaldo legislativo sólido para materializar sus propuestas.

Según relató, el presidente Petro le consultó si, basándose en su experiencia, era factible articular un bloque mayoritario en el nuevo periodo. "Le dije que claro que sí, por supuesto, eso es lo que se puede hacer, lo que yo sé hacer, pero para eso se necesita la autorización del candidato", explicó Barreras, refiriéndose a Iván Cepeda.



Para el exsenador, el objetivo es garantizar que las reformas sociales —salud, laboral y pensional— se aprueben de manera consensuada y no "atropellante" a través del Congreso, ahora que se ha descartado la idea de una Asamblea Constituyente.

Críticas a una campaña "cerrada y trancada"

A pesar de su disposición, Barreras no ocultó su preocupación por la estrategia actual de la campaña de Cepeda, la cual calificó como "muy cerrada, trancada por dentro".

Advirtió que, si el progresismo no logra atraer a los electores de centro —específicamente a quienes votaron por figuras como Sergio Fajardo, Claudia López o Juan Daniel Oviedo—, existe un riesgo real de derrota frente a la extrema derecha.

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"Si la campaña no se abre a esas ideas... la gente quiere oír cuáles son las soluciones a la crisis de la salud, cuáles son los métodos para recuperar la seguridad", señaló, criticando que se pierda tiempo en debates superficiales mientras la oposición suma apoyos clave.

Según sus cálculos técnicos, para ganar la segunda vuelta se requiere captar al menos el 70% de los votos de centro.

Líneas rojas: El fracaso de la "Paz Total"

Barreras también fue contundente al evaluar las políticas actuales de orden público. Recordó que hace más de tres años advirtió que el modelo de "Paz Total" colapsaría por la ausencia de un marco jurídico riguroso que separara a los actores políticos de los criminales.

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"Fracasó el modelo de paz total por falta de un marco jurídico serio... ese sancocho iba a salir mal", sentenció, haciendo un llamado a recuperar la seguridad y la confianza institucional.

Finalmente, el exembajador reiteró que su apoyo no es una búsqueda de favores personales, sino una defensa de la obra de paz y justicia social que ha liderado durante 17 años.

Escuche aquí la entrevista: