Tolima activa PMU electoral con énfasis en Venadillo, Coyaima, Honda y El Líbano

De cara a la jornada electora del próximo domingo, el departamento del Tolima se prepara con un robusto dispositivo de seguridad y la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), en medio de alertas por bloqueos indígenas en el sur del territorio.

El plan electoral contempla el despliegue de 2.264 uniformados de la Policía Nacional, distribuidos en puestos de votación, servicios adicionales y 20 esquemas especiales del grupo GOES, con Dispositivos Mínimos de Atención en puntos críticos. Además, se contará con apoyo de unidades motorizadas y personal de tránsito que cubre más de 560 kilómetros de vías.

Por su parte, el Ejército Nacional, a través de la Sexta Brigada, dispondrá de 3.500 efectivos, reforzados con tropas provenientes de Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero, quienes estarán encargados de la seguridad en puestos de votación y puntos estratégicos del departamento.

En el segundo balance previo a las elecciones, las autoridades departamentales confirmaron que persisten dos bloqueos indígenas: uno en el sector de Castilla, sobre la vía que conecta El Espinal con el Huila, y otro en jurisdicción del municipio de Saldaña. Estas situaciones mantienen en alerta a las autoridades, que hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para intervenir y atender las demandas de las comunidades.



Durante la jornada, se oficializó la instalación del PMU departamental, que estará activo hasta el lunes 22 de junio, con articulación en municipios priorizados como Venadillo, Coyaima, Honda y El Líbano, donde se reforzarán las acciones de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, fue enfático en señalar que los bloqueos no están dirigidos contra el Gobierno departamental, sino contra la Agencia Nacional de Tierras, por presuntos incumplimientos con comunidades indígenas. Explicó que la situación en Castilla completa ya varios días, afectando la movilidad en un corredor vial estratégico.

El funcionario hizo un llamado directo al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Agencia Nacional de Tierras para que hagan presencia en el territorio con capacidad de diálogo y soluciones. “No pueden trasladar estas problemáticas a las regiones. Aquí damos la cara en el territorio y garantizamos que no haya confrontaciones”, afirmó, destacando que en el Tolima no se han registrado hechos violentos en medio de movilizaciones sociales bajo la actual administración.

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En cuanto al dispositivo de seguridad, el secretario del Interior, Ricardo Suárez Guzmán, entregó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e invitó a la participación masiva en las urnas.

“Le damos una voz de tranquilidad a todos los tolimenses: vamos a tener total seguridad. Invitamos a los ciudadanos a que salgan a votar masivamente y que, una vez finalicen los escrutinios, respetemos los resultados de esta fiesta electoral”, señaló.

Las autoridades también confirmaron que 27 alcaldías participaron en la Comisión de Seguimiento Electoral, junto con organismos de control y misiones de observación nacional e internacional, como la ONU y la Unión Europea.

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Finalmente, la Registraduría destacó que durante la primera vuelta no se presentaron inconvenientes logísticos, por lo que se espera que la jornada del 21 de junio se desarrolle con normalidad, bajo condiciones de transparencia, seguridad y orden público.