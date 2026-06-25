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UE felicita a De La Espriella por su victoria y espera trabajar con el nuevo gobierno

Los Veintisiete felicitaron también al pueblo colombiano "por el desarrollo de unas elecciones pacíficas con cifras récord de participación", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Abelardo De La Espriella
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La Unión Europea (UE) felicitó este jueves a Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de Colombia, y expresó su deseo de colaborar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para seguir reforzando la relación bilateral.

Los Veintisiete felicitaron también al pueblo colombiano "por el desarrollo de unas elecciones pacíficas con cifras récord de participación", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

"La Unión Europea espera trabajar estrechamente con la nueva administración para seguir fortaleciendo la asociación de larga data entre la UE y Colombia. Como socios de confianza, mantenemos nuestro compromiso de profundizar la cooperación en ámbitos de interés común, tales como el comercio y la inversión, la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral", indica el comunicado.

Abelardo de la espriella discurso
Abelardo De La Espriella
AFP

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció el miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo De La Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produjo tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuyó a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado, afirmó Cepeda en una declaración pública.

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