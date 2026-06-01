¿Uso de camiseta de Selección Colombia es electoral o comercial? Polémica Cepeda y De La Espriella

La controversia por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante actividades políticas volvió a tomar fuerza tras los cuestionamientos del candidato presidencial Iván Cepeda, al uso de esa prenda por parte de su contendiente Abelardo De La Espriella y varios de sus simpatizantes durante la jornada electoral del pasado domingo.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol invitó a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. “La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”, puntualizó.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se había pronunciado sobre este tema en anteriores procesos electorales y concluyó que no tiene competencia para restringir o autorizar su uso.

Uno de los antecedentes citados por el organismo electoral surgió en 2023, cuando la Federación Colombiana de Fútbol presentó una queja por el uso no autorizado de sus signos distintivos en campañas de candidatos a alcaldías en La Dorada, Dagua y Confines. Mediante Resolución, el CNE rechazó la solicitud al considerar que el asunto correspondía a una controversia comercial y no político-electoral.



Posteriormente, la Federación, a través de su apoderada Paula Isaza de Zubiría, interpuso un recurso de reposición contra esa decisión. Al resolverlo, el Consejo Nacional Electoral reiteró que sus competencias están relacionadas con la identificación de partidos y movimientos políticos, pero no con las imágenes o elementos que los candidatos decidan utilizar en desarrollo de su libertad de expresión.

En su pronunciamiento, el CNE explicó que “la norma hace referencia a la obligación de identificar a las agrupaciones políticas en la propaganda electoral que desplieguen, con símbolos y logotipos que se hayan registrado con antelación en el Consejo Nacional Electoral, más no respecto de la imagen que los candidatos y candidatas, en desarrollo de la libertad de expresión y sin sometimiento a norma prohibitiva diferente a la citada, querían promocionar”.

La corporación también precisó que la camiseta de la Selección Colombia no tiene la categoría de símbolo patrio y, por tanto, no está cobijada por las restricciones previstas en la legislación electoral. En ese sentido señaló que “esta entidad verifica que los símbolos que identifican a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores no se asemejen a los de ninguna otra colectividad política previamente registrados ni a los símbolos patrios, no siendo la camiseta e indumentaria de la Selección Colombia un símbolo con estas características”.

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Por esa razón, el Consejo Nacional Electoral concluyó que cualquier controversia relacionada con el uso de la marca o los distintivos de la Selección Colombia debe ser analizada por otra autoridad.

Según el organismo, “el asunto tiene carácter comercial, tomando en consideración que la competencia para conocer sobre infracciones a los símbolos registrados en materia de propiedad industrial como el uso indebido de la marca y los distintivos de la Selección Colombia, propiedad de la Federación Colombiana de Fútbol, es de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

El CNE reiteró esta misma posición en otro expediente relacionado con una queja presentada por el gerente de campaña de un excandidato a la Alcaldía de Nobsa, Boyacá, por el uso de signos distintivos de la Federación Colombiana de Fútbol en la campaña de Gustavo Bolívar para la Alcaldía de Bogotá durante las elecciones territoriales de 2023. Con ello, el organismo ha mantenido la tesis de que la discusión sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia corresponde al ámbito de la propiedad industrial y no al electoral.