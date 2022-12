Elevan a $100 millones recompensa por asesinos de periodista en Huila

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, elevó a 100 millones de pesos la recompensa para dar con los responsables del asesinato de la periodista Flor Alba Nuñez en Pitalito, Huila.

Publicidad

“Tenemos evidencias que nos dan unas hipótesis sobre las cuales la Policía está trabajando intensamente. He dicho es que subamos la recompensa a 100 millones de pesos”, dijo.

Por otra parte, los periodistas del municipio realizarán un plantón para rechazar este hecho y para exigir justicia.

Publicidad

La reportera, conductora del programa "La preferida Stereo", de la estación "La Preferida FM", y también era corresponsal de "Canal 6", "TV5" y "Canal Nación TV" fue asesinada , cuando entraba en las instalaciones de su emisora de radio.

Publicidad

Dos hombres que circulaban en motocicleta dispararon a sangre fría a la locutora", indicó Reporteros Sin Fronteras en un comunicado en el que recordó que se trata de la tercera muerte violenta de un periodista en Colombia este año.

Según sus allegados, la periodista había recibido amenazas anónimas recientemente tras haber publicado en su página de la red social Facebook imágenes de delincuentes detenidos por la policía que acababan de cometer un robo cerca del ayuntamiento de Pitalito, en el departamento de Huila.

Publicidad

"Las amenazas a periodistas en Internet y en las redes sociales no son tomadas en serio por las autoridades, pese a que estas son cotidianas y pueden conducir a este tipo de dramas. RSF lamenta que no se contemple ninguna sanción y que no se cuente con medidas preventivas para proteger a los periodistas amenazados en la Web", añadió esa organización por la libertad de prensa.

Publicidad

RSF recordó que Colombia es el tercer país más mortífero para el gremio de periodistas en Latinoamérica y destacó que se encuentra en el puesto 128 de los 180 países de la clasificación mundial de la libertad de prensa que cada año elabora esa organización.

EFE

Escuche también:

Publicidad