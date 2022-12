ELN asegura que aún no se han activado protocolos para liberación de secuestrados

El pronunciamiento se da controvirtiendo una comunicación del Gobierno de hace siete días donde asegura haberlos activado junto a la Cruz Roja.

Delegados del ELN en La Habana señalaron que el Gobierno no ha facilitado los mecanismos para la liberación de los tres policías, el soldado y los dos civiles secuestrados en el Chocó el pasado 3 de agosto.

Aureliano Carbonell, miembro de la delegación, desde Cuba, manifestó que la demora en la firma de los protocolos ha retrasado la entrega que pudo haberse hecho hace una semana.

“Lo que anunció el Ministerio de Defensa no es exacto porque aún no se han realizado contactos entre la delegación que es la encargada de tramitar estas cosas y el Gobierno. Se está hablando de la posibilidad de hacer un contacto y aún no se ha hecho. En ese contacto, se hacen los protocolos, para preservar el éxito de la operación y la búsqueda de garantes. El Gobierno no ha facilitado el contacto directo con la delegación. Está demorando lo que pudimos haber hecho hace más de ocho días”, indicó.

Estas palabras son contrarias a lo señalado por el Gobierno, pues el pasado 13 de agosto, el Ministerio de Defensa compartió un comunicado, donde señalaba que, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, se habían activado los protocolos indispensables para la liberación de los secuestrados por el ELN.

Carbonell señaló que, a través de terceros, se ha tenido contacto para tramitar los protocolos y conocer quiénes serían los delegados para hacer pronta la liberación.