ELN dice estar dispuesto a estudiar experiencia de Farc en materia de justicia

El ELN respondió a una carta enviada por Conapaz, en la que afirma que está dispuesto a reconocer los avances de los diálogos con Farc.



“También nos preocupa su pregunta sobre ‘¿cómo se van armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?’ Es complicado, pues mientras el proceso de La Habana se acelera, el nuestro apenas va para la fase pública de conversaciones. El ELN no diseñó un dialogo por separado, sencillamente asumimos esa realidad como un reto más en aras de la paz”, dice la carta del ELN.



Incluso, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, líder del grupo guerrillero, manifiesta que “la paz es una sola, los procesos se complementan y todo aquello que en sana discusión e intercambio se acuerde, será mucho más sólido si hay consensos”, lo que se mostró dispuesta a hacer un análisis para evaluar una posible acogida de los acuerdos que han suscrito el Gobierno y las Farc.



Entre tanto, asegura que “la paz no es borrón y cuenta nueva, es reconocer en qué se ha fallado, desandar equívocos y generar consensos, es decir es inclusión, es democracia”.



Esta es la carta completa del ELN:



Señoras y señores miembros de Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ)



Sobre justicia transicional;



Respondiendo a su pregunta, les digo que el ELN no ha discutido con el gobierno sobre la llamada justicia transicional ni intercambiado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto las dos delegaciones han estado dedicadas a la construcción de la Agenda, que valga decir está a punto de concluir.



Nuestra insistencia en que la sociedad, sobre todo la excluida del poder y de las decisiones sobre los destinos del país, participe en el proceso de paz, es justamente porque en todos los temas su participación es definitiva para la construcción de los acuerdos, y este de las víctimas tiene especial preponderancia a propósito de cómo se va a concretar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, puesto que si estos derechos son competencia sólo de la insurgencia y el gobierno, el tema de víctimas no se resolverá y sería un grave obstáculo para el proceso de paz.



La única manera como pueden resolverse las preguntas que nos formulan, es precisamente si hay una participación organizada y protagónica de la sociedad desde sus organizaciones, dentro de las que hay muchas de las víctimas.



También nos preocupa su pregunta sobre "¿cómo se van armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?"

Es complicado, pues mientras el proceso de La Habana se acelera, el nuestro apenas va para la fase pública de conversaciones. El ELN no diseñó un dialogo por separado, sencillamente asumimos esa realidad como un reto más en aras de la paz.



Lo hemos expresado en repetidas oportunidades, que colocarle plazos perentorios al acuerdo final, lo vemos riesgoso, porque sin haber concluido las discusiones y definido acuerdos específicos, esos tiempos se vuelven una camisa de fuerza y generan falsas expectativas, que luego se convierten en un bumerán en contra de los firmantes.



La madurez de los acuerdos no la determina sólo el que se firmen, sino sus desarrollos, por lo menos hasta cuando su madurez los haga irreversibles. Esto porque en materia de acuerdos y compromisos adquiridos, “los intereses políticos, económicos y militares”, como lo afirman ustedes en su misiva, se colocan por encima, hasta violarlos flagrante y sistemáticamente; esta realidad es parte del conflicto que vivimos y no debe repetirse.



Nosotros no conocemos los acuerdos sobre JEP, pues son reservados y escuchamos decir al comandante Iván Marques, que en varios asuntos el gobierno estaba tergiversando lo firmado, por ello se requiere tener la documentación completa, antes de emitir más opiniones.



La paz es una sola, los procesos se complementan y todo aquello que en sana discusión e intercambio se acuerde, será mucho más sólido si hay consensos. Estamos atentos a recoger y estudiar todas las experiencia en esa materia, con los compañeros de las FARC así lo hemos conversado; así mismo es indispensable desempolvar y que haga parte de las discusiones en el proceso de paz, los acuerdos e iniciativas levantadas por las organizaciones de víctimas y por las luchas sociales, que han sido luego incumplidas por los sucesivos gobiernos.



La paz no es “borrón y cuenta nueva”, es reconocer en qué se ha fallado, desandar equívocos y generar consensos, es decir es inclusión, es democracia.



Saludo su esfuerzo continuado por los derechos de todo el pueblo humilde de Colombia, tengan por seguro, que estos intereses seguirán siendo el centro de los diálogos que mantenemos con el gobierno del presidente Santos. En la Agenda de conversaciones que hemos pactado, el tema de las víctimas tendrá su diseño y esperamos contar con una amplia participación de los colectivos y comunidades afectadas por el conflicto.