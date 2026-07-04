ELN fija su posición frente al gobierno que asumirá el 7 de agosto

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un comunicado con motivo de los 62 años de su creación, en el que fijó su posición frente al cambio de gobierno en Colombia y lanzó críticas tanto a la administración saliente como al presidente electo, Abelardo De la Espriella.

En el documento, la organización ilegal afirmó que el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro "desaprovechó la oportunidad" para avanzar en las negociaciones y señaló que se sumará a los sectores sociales y políticos que, según indicó, enfrentarán las decisiones de la nueva administración.

El pronunciamiento se conoce en un contexto de alta actividad armada del ELN. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la organización tiene presencia en más de 200 municipios de 22 departamentos, con mayor incidencia en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño y el sur de Bolívar.

Tras el fin de los ceses al fuego bilaterales, el grupo incrementó sus acciones violentas. En 2025 fueron documentados 348 ataques sin enfrentamiento directo, un aumento del 94 % frente a los 179 registrados en 2024. Además, entre 2022 y lo corrido de 2026 se le atribuyen más de 900 acciones ofensivas y atentados en distintas regiones del país.



Según información de Indepaz, varios de los homicidios colectivos atribuidos al ELN se han registrado en zonas donde mantiene disputas por el control de economías ilícitas con el Clan del Golfo y las disidencias de las antiguas FARC, especialmente en Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y Chocó.

