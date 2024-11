ELN propone a Gobierno nuevo modelo de negociación y avanzar lo máximo hasta 2026

El Gobierno y el ELN están reunidos en Caracas evaluando la crisis en la que se encuentran el proceso de paz, que está suspendido tras un ataque terrorista de ese grupo contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, un hecho que dejó un saldo de tres militares asesinados y más de 20 heridos.

En ese contexto, el ELN le presentó al Gobierno 13 puntos con los que proponen reactivar las negociaciones, uno de ellos plantea un nuevo modelo de negociación.

“Implementar lo que se va acordando. Construir sobre lo construido, monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, cláusula de incumplimiento”, dice el documento presentado al Gobierno.

También aseguran que se debe buscar un acuerdo de paz para impulsar la democracia, que debe haber una visión común de paz que guíe la solución del conflicto, la cual no puede ser objetada por Estados Unidos.

“Meta para 2026 avanzar lo máximo posible. Principios básicos: buena fe, resolver las causas de los problemas, no sus síntomas. Cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades. Cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz, decir la verdad al país”, dice el documento de la guerrilla.