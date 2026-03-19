En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "ELN usa costreñimiento en Chocó para movilizar tropas, coca y oro”: gobernadora

"ELN usa costreñimiento en Chocó para movilizar tropas, coca y oro”: gobernadora

El departamento enfrenta una nueva crisis humanitaria que pone en evidencia la fragilidad institucional y la urgencia de respuestas integrales frente a la violencia armada en el Pacífico colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad