"Chocó lidera las tasas de mortalidad materna y desnutrición”: gobernadora Nubia Carolina Córdoba

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha respondido afirmativamente a la directriz del presidente Gustavo Petro de intervenir el sistema de salud del departamento, revelando un plan detallado para rescatar la red pública de una entidad "muerta viviente" y abordar la alarmante crisis de mortalidad materna y desnutrición que azota a la región. La intervención, anunciada por el presidente Petro, busca transformar un sistema de salud que ha sido descrito por la gobernadora como gravemente afectado por la privatización y una deuda histórica.

"Sorpresa no tengo porque es algo de lo que venimos hablando en el marco de lo que está pasando en el departamento de Chocó," declaró la gobernadora Córdoba al ser consultada sobre la petición presidencial. Este pronunciamiento subraya la magnitud de los desafíos de salud pública en el departamento, donde lamentablemente, "el Chocó lidera las tasas de morbimortalidad materna y desnutrición en el país. Son indicadores de salud pública muy graves y por los que tenemos que estar preocupados como chocuanos y la nación también," enfatizó.

La preocupación Presidencial, según la gobernadora, se centra en la "privatización que existe en el departamento del Chocó de cara precisamente a la red pública, a la red primaria de atención en salud, que bajo el modelo que se está implementando hoy para bajar esos indicadores de salud pública, pues tiene que ser pública,". La gobernadora Córdoba está convencida de que "al departamento del Chocó le serviría que sea pública," y tiene una propuesta lista para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha recibido la instrucción directa del presidente.

Cifras

Sobre la importancia de los equipos básicos de atención en salud y su impacto en la prevención aseguró que, "si los equipos básicos de atención en salud que hoy se están implementando en el departamento logran que un médico, una enfermera jefe pueda llegar hasta una comunidad rural, se identifica que, por ejemplo, la mujer tiene eclampsia o preeclampsia o que sus niveles de presión arterial están demasiado altos para el momento de gestación y la remite en ese momento, pues pudiéramos evitar no solamente complicaciones en el parto propiamente dicho, sino por ejemplo accidentes cerebrovasculares que van a terminar en que la mujer se muera infortunadamente o presionen el feto que vayan a determinar también una remisión para la madre."



La propuesta de la Gobernación

Frente a esta compleja situación, la Gobernación del Chocó ha estructurado una propuesta que busca sanear esta deuda histórica y liberar los activos para construir una red de salud pública digna y resolutiva. La gobernadora afirmó: "la Gobernación del Chocó tiene lista la propuesta para que podamos salir de este problema,".

El plan se basa en la convicción de que "la red pública le sirve al departamento del Chocó," y ya han presentado un documento de red al Ministerio de Salud, que fue aprobado la semana anterior. Este documento permitirá la creación de "una red subregional y una red también primaria de hospitales verdaderamente resolutivos en los municipios,".

El punto de partida de la propuesta es el pago de la deuda. La deuda total asciende a unos 50.000 millones de pesos, una suma que representa los recursos de funcionamiento de un año completo para el departamento y que es inmanejable para el Chocó. Sin embargo, la gobernadora precisó que "la liquidación se cerraría con 34.000 millones, que son justamente el pasivo prestacional, lo que se le debe a esos señores y señoras que hacen una protesta cada 3 meses en la gobernación del Chocó por sus recursos y por sus acreencias de 20 años y que hoy todavía están esperando que se les pague".

