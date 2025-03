Denuncian "mal manejo" de recursos en Equipos Básicos de Salud; piden investigar

El representante a la Cámara Andrés Forero, denunció irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud.

A través de varios derechos de petición dirigidos al Ministerio de Salud, se pudo conocer, según Forero, la asignación de 2,1 billones de pesos para este programa, los cuales han sido mal administrados, con serias irregularidades en la distribución y ejecución de los fondos.

De dicha cantidad, 1,6 billones ya han sido girados a hospitales públicos, pero el Ministerio solo ha podido dar cuentas claras de 317.000 millones de pesos, dejando sin explicación el destino de los 1,284 billones restantes.

Según el congresista, el mal manejo de los recursos destinados a la salud pública ha generado una creciente preocupación en diversos sectores. Forero ha resaltado algunos de los casos más alarmantes relacionados con estos fondos, que incluyen la compra de artículos como papelería, gorras, chalecos, un dron y transporte. Estos gastos, además de parecer innecesarios, generan dudas sobre la correcta utilización de los recursos públicos en un sector tan crucial como el de la salud.

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia es que estos recursos se habrían utilizado en elementos y servicios que no tienen ninguna relación directa con la atención en salud pública, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas del Ministerio de Salud. Forero, por su parte, exige que se esclarezca el destino de los fondos y que se tomen las medidas necesarias para corregir estas anomalías.

Añade que el panorama se agrava aún más si se considera el contexto de la actual reforma a la salud que está en discusión en el Congreso. Forero advirtió que el mal manejo de los recursos podría ser una muestra de lo que ocurriría si la reforma es aprobada en su totalidad, ya que este tipo de irregularidades podría intensificarse si no se implementan mecanismos de control y transparencia más estrictos.

Ante esta situación, Forero ha llamado al Ministerio de Salud a que brinde explicaciones detalladas sobre el uso de los recursos y, en caso de comprobarse irregularidades, se sancione a los responsables.

“El Gobierno está a ciegas. No se puede decir que no han ejecutado los recursos, pero realmente no saben en qué los ejecutaron (…) Esta ha sido la gran apuesta del Gobierno nacional y ni ellos saben en qué se están gastando los recursos. Es muy probable que estos se estén utilizando para pagar favores políticos o comprar votos de cara a 2026”, dijo el representante.

Agrega que la situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que contratos millonarios se adjudicaron con rapidez. Menciona, por ejemplo, un contrato individual de más de 5 mil millones de pesos que, según él, fue entregado "a dedo" en solo tres días.