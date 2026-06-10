Embajada de Colombia en EE. UU. afirma que Petro sigue en pleno ejercicio de sus funciones

En medio de la controversia política y jurídica que se desató en Colombia por el auto de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió este martes un comunicado oficial en el que aseguró que el jefe de Estado continúa ejerciendo plenamente sus funciones constitucionales y legales.

La representación diplomática reaccionó a los reportes difundidos durante la jornada en medios de comunicación y redes sociales sobre una decisión atribuida a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien habría planteado la suspensión temporal del mandatario por una presunta participación en política.

En el documento, la embajada fue enfática al señalar que Petro “está en pleno ejercicio de las funciones constitucionales y legales” propias de su cargo, descartando cualquier efecto inmediato derivado de los reportes conocidos durante el día.

“La Embajada de Colombia en Estados Unidos informa que el señor presidente de la República, S.E. Gustavo Petro Urrego, está en pleno ejercicio de las funciones constitucionales y legales”, señala el comunicado emitido desde Washington.



Embajada cuestiona la viabilidad jurídica de una suspensión

La misión diplomática también sostuvo que las versiones difundidas no reflejan el procedimiento constitucional y legal que debería seguirse para adoptar una eventual medida de suspensión presidencial.

Según el pronunciamiento, el ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos específicos y de alto rango constitucional para cualquier decisión de esa naturaleza, los cuales no podrían materializarse mediante actuaciones individuales sino a través de los procedimientos establecidos por las instituciones competentes.

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La embajada recordó que una medida que implique la suspensión de las funciones del presidente requeriría el cumplimiento de un proceso previsto en la Constitución y la ley, y enfatizó que cualquier actuación en ese sentido tendría que surtirse de manera colectiva por parte del Congreso de la República.

Petro continúa agenda internacional

El comunicado concluye reiterando que Gustavo Petro mantiene intactas sus facultades constitucionales y que actualmente desarrolla actividades oficiales en territorio estadounidense.

Gustavo Petro Foto: AFP

De acuerdo con la información suministrada por la embajada, el mandatario se encuentra ejerciendo la presidencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, una de las responsabilidades diplomáticas más relevantes asumidas por el país en el escenario internacional.

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La declaración se produce mientras crece el debate político y jurídico en Colombia alrededor del alcance y la legalidad de la actuación promovida por la representante Gloria Arizabaleta, así como de la denuncia por presunto prevaricato radicada ante la Corte Suprema de Justicia por el exministro Luis Felipe Henao.