Embajada de Colombia lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: así era su relación con el país

La muerte del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales referentes de la política exterior del Partido Republicano de Estados Unidos y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, ha generado reacciones en Colombia.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos, así como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, lamentaron su fallecimiento y destacaron el papel que desempeñó en la relación entre ambos países.

A través de un comunicado, la Embajada de Colombia en Washington expresó sus condolencias por la muerte del senador y afirmó que, durante su carrera política, contribuyó a fortalecer el diálogo entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad compartida, la estabilidad regional y la cooperación bilateral. Además, envió un mensaje de solidaridad a su familia, sus colaboradores y a los habitantes de Carolina del Sur, estado que representaba.

Expresidentes colombianos también reaccionaron

Los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque también reaccionaron. Uribe aseguró que Graham "ayudó mucho" durante los gobiernos que encabezó, mientras que Duque lo describió como un "gran amigo de Colombia" y un defensor de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia.

La relación pública de Lindsey Graham con Colombia quedó reflejada en varias publicaciones en su cuenta de X. Una de las más destacada ocurrió el 19 de mayo de 2021, en pleno estallido social.

Ese día, el senador informó que había sostenido una conversación telefónica con el entonces presidente Iván Duque sobre la situación del país. Tras ese diálogo, manifestó su respaldo al mandatario colombiano y reiteró que seguiría apoyando una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, al considerar que Colombia era un socio "invaluable" para Washington en la región.

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“Siempre es difícil encontrar un equilibrio entre apoyar a los manifestantes pacíficos y enfrentar a los agitadores que buscan desestabilizar”, escribía en 2021.

I had a very good talk with the President of Colombia, @IvanDuque, regarding the situation in his country.



It is always difficult to strike a balance between supporting peaceful protesters and dealing with agitators who seek to destabilize. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 19, 2021

Años más tarde, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el discurso de Graham frente a Colombia cambió significativamente y se concentró en la lucha contra el narcotráfico.

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En junio de 2025 reaccionó al atentado contra Miguel Uribe Turbay, entonces candidato presidencial del Centro Democrático. El senador calificó el ataque como profundamente preocupante, pidió que los capturados fueran protegidos e interrogados adecuadamente y advirtió que "Estados Unidos está observando".

So disturbing to hear that Miguel Uribe, the conservative candidate for the President of Colombia, has been shot while campaigning.



It is imperative that those in custody are properly protected and interrogated.



The United States is watching. https://t.co/jsdFlAi56L — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 8, 2025

Meses después, en octubre de 2025, en medio de la tensión diplomática y comercial entre Colombia y Washington, respaldó públicamente la decisión de Trump de imponer aranceles contra Colombia. En una publicación aseguró que el mandatario estadounidense golpearía al país "donde más le duele: en el bolsillo" y advirtió que quienes continuaran involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos "pagarían un precio muy alto".

Had a very good discussion with President Trump today about his commitment to go after those Countries who support drug trafficking against our great Nation.



President Trump is tougher than any President in our History, and he informed me that he is going to be hitting… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 19, 2025

Uno de los conceptos que Lindsey Graham popularizó en sus intervenciones fue el de "califato del narcotráfico", expresión con la que agrupó a Venezuela, Cuba y Colombia al referirse a las estructuras que, según él, alimentaban el narcotráfico en el hemisferio.

En noviembre de 2025 sostuvo que el gobierno de Trump estaba decidido a enfrentar lo que calificó como un Estado narcoterrorista en Venezuela y afirmó que existía un "califato del narcotráfico" en el vecindario de Estados Unidos integrado por Venezuela, Colombia y Cuba.

Graham murió este 12 de julio a los 71 años a causa de una "enfermedad breve y repentina", según informó su oficina. Además de ser uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Senado, fue una figura influyente en la política exterior estadounidense y mantuvo una relación constante con Colombia, primero como promotor de la cooperación bilateral y, posteriormente, como uno de los principales defensores de una política de mayor presión contra el país en materia de narcotráfico.