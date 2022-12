Embajador Villegas agradece apoyo del Gobierno de EE.UU. a diálogos

Aronson como enviado especial para el proceso de paz en Colombia.

“El Gobierno de Colombia agradece inmensamente esta nueva muestra de apoyo al proceso de paz en curso por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al delegar un ilustre diplomático profesional y con gran experiencia en estas materias como lo es el Señor Aronson, el gobierno estadounidense materializa su apoyo en una acción que estoy seguro impulsará la negociación. El enviado estará en permanente contacto con la Embajada de Colombia en Washington, con Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación del Gobierno de las negociaciones en La Habana, y con Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz”, dijo.

Bernie Aronson ha tenido una larga carrera, tanto en el sector público como en el privado. Fue Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de 1989 a 1993 durante los gobiernos de los Presidente George H.W. Bush y Bill Clinton y forma parte del National Democratic Institute (Instituto Democratico Nacional), The Nature Conservacy (Conservación de la Naturaleza), the Amazon Conservation Team (Equipo de Conservación de la Amazonía), y el Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Internacionales).