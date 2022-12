Emir de Catar llega a Colombia para reunirse con el presidente Santos

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, llegó este lunes a Colombia como parte de una visita de tres días durante la cual se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, informó el gobierno.

Publicidad

"El Emir de Qatar (...) se reunirá el próximo miércoles con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con quien firmará convenios de cooperación y expresará apoyo al postconflicto", al que el país espera llegar con la firma de un acuerdo de paz con las Farc, indicó la Presidencia en un comunicado.

El gobierno y las Farc negocian desde 2012 en Cuba el fin a un conflicto de más de medio siglo.

Publicidad

Las partes sellaron el 23 de junio las condiciones de un cese al fuego bilateral que entrará en vigencia una vez firmado el acuerdo final de paz, que se espera sea pronto.

Publicidad

El jefe de Estado de la nación árabe fue recibido en la base militar de Catam, en el oeste de Bogotá, por el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Francisco Javier Echeverri.

Tamim bin Hamad Al Thani se reunirá el miércoles a las 11h00 locales (16h00 GMT) con Santos en la presidencial Casa de Nariño, donde recibirá honores militares.

Publicidad

Luego los dos mandatarios tendrán un encuentro privado y posteriormente "participarán en la reunión de trabajo ampliada con las dos delegaciones en el Salón del Consejo de Ministros" de la sede de gobierno, explicó la Presidencia.

Publicidad

El emir, que el mismo miércoles viajará a Argentina, también se reunirá con el Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, agregó la nota.

Colombia y Catar establecieron relaciones diplomáticas en 1995.

Publicidad

La última visita de un mandatario del país árabe a Colombia fue en 2013 cuando Hamad bin Jalifa Al Thani, padre del actual emir, suscribió acuerdos con Santos sobre transporte aéreo y memorandos de entendimiento en minas, inversión, deporte y cámaras de comercio.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

-Fiscalía acusó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, por un detrimento patrimonial que alcanzaría los 210 millones de pesos.

Publicidad

-100 familias van a tener que ser evacuadas en zona rural de Toledo, en Norte de Santander, por la gran cantidad de lodo que se viene desplazando en la región en los últimos días por culpa de las lluvias.

Publicidad

-En medio de una rueda de prensa el Alcalde de Bucaramanga dio a conocer su posición sobre el plebiscito por la paz y dijo que no va a promover ninguna posición Y que cada ciudadano es libre de votar sí o no. Agregó que la paz no se consigue sólo con una firma.

-Ecopetrol firmó una nueva alianza con el fin de aumentar la rentabilidad de la Refinería de Cartagena.

Publicidad

-Las primeras delegaciones en llegar a la Villa Olímpica en Río de Janeiro se encontraron con muchos problemas en la locación.