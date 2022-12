Empresarios, divididos por el nuevo acuerdo de paz con las Farc

A pesar de los intentos del Gobierno por explicar el nuevo acuerdo de paz con las Farc, los empresarios no fijarán una posición concertada ya que algunos insisten en que aún no hay claridad en varios temas.

Publicidad

La reunión fue entre los dirigentes empresariales del Consejo Gremial y el jefe negociador por parte del Gobierno, Humberto de La Calle, y aunque hay consenso frente a la importancia de la paz, el nuevo acuerdo no fue recibido con unidad por los empresarios.

"Unanimidad no existe, así como ven mi postura, probablemente hay otros que tienen una opinión contraria, por consiguiente aquí lo que hay son unas posturas de algunos que se sienten mejor o peor tratados con respecto a la manera en la que el Gobierno procedió en esta materia", dijo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Publicidad

Por su parte, el presidente de Acopi, Antonio Osorio, señaló que ya es hora de pasar a la implementación de este acuerdo.

Publicidad

"No es unidad en el tema del acuerdo de paz sino que ya creo que tenemos que comenzar con la implementación, ya el tema de la paz se tiene que dar por descontado, no podemos estar pensando en si seguimos o no seguimos firmando el acuerdo de paz, ya toca es mirar qué va a pasar con la implementación y cómo va a ser", dijo Osorio.