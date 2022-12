En 10 días se realizará la octava consulta popular minera en Colombia en este año

El próximo domingo 22 de octubre se realizará en Colombia la décima consulta popular minera en la historia del país, y la octava en lo corrido de este año, que busca frenar proyectos de extracción de hidrocarburos y de explotación minera en el municipio de Granada en el departamento del Meta.



"Granada es un territorio de arraigo campesino y economía agropecuaria, con tierras fértiles y productivas que solo deben ser destinadas a producir comida", señaló el alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza.



Esta es la pregunta de respuesta única (SI o NO):



¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten las actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio del municipio de Granda, Meta?



Con esa pregunta, Granada se convertiría en el segundo municipio del Meta que frena esta clase de proyectos, después de que el pasado 4 de junio de 2017 Cumaral también lo hiciera.



A estos se suman Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca, Jesús María y Sucre en Santander, Pijao en Quindío y Cajamarca en Tolima, que en lo corrido de 2017 le han dicho no a la minería en sus zonas.



Vea acá: Concordia, Antioquia, un paso más cerca de realizar consulta minera .



Por su parte, Tauramena en Casanare y Piedras en Tolima, ya lo habían hecho durante el año 2013, registrándose como los primeros municipios que, a través de este mecanismo, no permitieron esas actividades en sus regiones.



Para este año no solamente se avecina la consulta en Granda, el Peñón en Santander, Une en Cundinamarca y La Macarena en Meta harán lo propio los próximos 5, 12 y 26 de noviembre. Así mismo, para cerrar el año, el 3 de diciembre, el municipio Córdoba en el departamento de Quindío también se sumará a este mecanismo.



Cabe resaltar que, en todas las consultas ya realizadas, el ‘no’ ha sido un ganador contundente con más del 97% de votos en todos los casos.



Este fenómeno no para en este año, pues los municipios de Fredonia, Jericó, La Pintada, Caramanta, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia en Antioquia están en proceso de discusión, recolección de firmas o solicitud ante las autoridades para también realizar estas consultas sobre acciones mineras o petroleras.



Igualmente, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Pinchote, Simacota, San Gil en Santander, El Paujil, el Doncello, Valparaíso en Caquetá, Puerto Asís en Putumayo, San Martín en Cesár y Marmato en Caldas se encuentran en la misma situación.



