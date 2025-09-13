En estos casos se pueden hacer pruebas de alcoholemia: ya no cogerán a trabajadores por sorpresa

Garantizar un entorno laboral seguro para los trabajadores es uno de los principales objetivos de las empresas. Para ello, es requisito utilizar cascos, guantes y seguir protocolos de evacuación.

En Colombia, las compañías están en la obligación de proteger la integridad de sus empleados. Sin embargo, existe un elemento crucial que va más allá de la dotación: el control del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas durante la jornada laboral.

Con este propósito, la norma vigente en 2025 establece reglas claras sobre las pruebas de alcoholemia, buscando prevenir accidentes y proteger el bienestar de los empleados.

De acuerdo con la Resolución 1843 de 2025, estas evaluaciones no son un mero capricho, sino herramientas legales diseñadas para reducir riesgos que puedan poner en peligro la vida de los trabajadores. El objetivo es que ningún empleado desarrolle sus labores bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que puedan comprometer su seguridad o la de sus compañeros.



¿Cuándo se pueden hacer pruebas de alcoholemia en el trabajo?

Las pruebas de alcoholemia pueden aplicarse en diferentes momentos de la jornada laboral. Muchas empresas las realizan al inicio del turno como medida preventiva, con el fin de verificar que el trabajador esté en condiciones óptimas.

También pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la jornada, cuando se detecta un comportamiento extraño que pueda poner en riesgo la operación. Otro de los escenarios más comunes es tras un accidente laboral, donde la prueba se convierte en una herramienta clave para identificar causas y responsabilidades.

La prueba de alcoholemia se realiza para medir la concentración de alcohol en el cuerpo de una persona. Foto: AFP

¿Cómo se realizan las pruebas de alcoholemia en Colombia?

Entre los métodos más utilizados están la alcoholimetría, que mide la presencia de alcohol en el aire expirado, y la alcoholemia, que determina la concentración de alcohol en la sangre. Además, la ley contempla exámenes para detectar cannabis, benzodiacepinas, opioides y otras sustancias psicoactivas.

Es importante que estos procedimientos se realicen bajo lineamientos técnicos, utilizando equipos certificados y con personal de salud acreditado en Salud Ocupacional.

Una novedad clave de la norma es el derecho a la información previa: antes de cualquier examen, el empleado debe ser avisado sobre el objetivo, la metodología y el alcance de la prueba. Esto responde a quejas frecuentes de trabajadores que afirmaban ser sometidos a evaluaciones sin aviso previo.

En caso de resultar positivo, las consecuencias no siempre son iguales. Todo dependerá de lo estipulado en el contrato laboral y en el reglamento de la compañía. Las medidas pueden ir desde programas de acompañamiento y rehabilitación hasta sanciones disciplinarias.

Con ello, la regulación busca un equilibrio: garantizar la seguridad en los entornos laborales y, al mismo tiempo, ofrecer a los trabajadores claridad y protección frente a este tipo de evaluaciones.