En hospital de Bogotá llaman por altavoz a hombre que murió esperando turno

Servi Vera se convirtió en una nueva víctima del paseo de la muerte, según denunciaron sus familiares.



Eliana Vera, hija del hombre fallecido, relató a BLU Radio que antes de llegar al hospital San Ignacio de Bogotá, su papá pasó por dos clínicas más: la Colsubsidio y la Marly, donde le dicen que no tienen convenio con su EPS. Cuando llega al San Ignacio le dan un turno y el hombre muere tras 5 horas de espera.



“Le dio un fuerte dolor abdominal, va un médico particular y dijo: ‘es mejor que lo lleven a urgencias’. En el Hospital San Ignacio lo valoraron con un triaje, él seguía con su dolor y lo dejaron esperando. Gritaba de dolor y alrededor de las 10:00 de la noche de desmaya en la entrada”, dijo.



A propósito, Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, dijo que no hubo negligencia porque en el momento en que entró el paciente había más de 150 personas en urgencias y porque la primera valoración indicó que el caso “no implicaba gravedad”.



“La tensión estaba en límite superior normal. Tenía una buena frecuencia y una buena facturación de oxígeno y por eso se le coloca como triaje 3”, explicó.



El galeno lamentó la muerte del paciente, pero reiteró que no se trató de una negligencia porque se iba a atender y que el criterio para hacerlo era el orden de acuerdo a los signos vitales.



“Esa calificación (de negligencia) la debe emitir un juez luego de revisar el caso. Entiendo que es un hecho doloroso, pero no puedo aceptar una calificación o un juicio de valor sobre una situación sobre la que vamos a responder ante las autoridades”, puntualizó.



