En medio del silencio del gral. Montoya fracasó primer cara a cara con víctimas

Pese a que se esperaba que el general (r) Mario Montoya firmara el acta de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz a la que él mismo se acogió voluntariamente por las desapariciones extrajudiciales de las que se le acusa, en medio de la audiencia no reconoció a dos de las víctimas en este proceso.

Según la defensa del general (r), estas víctimas no pueden ser consideradas como tal ya que fueron asesinadas después de 2007 cuando él ya no comandaba las brigadas directamente por lo que no tenía conocimiento de todas las acciones que realizaban.

Ante esta situación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá verificar si estas dos personas sí son víctimas y mientras aclaran esta situación la audiencia quedó aplazada.

A la salida de la audiencia, el abogado defensor de las víctimas de falsos positivos, Germán Romero, aseguró que es vergonzoso que las víctimas se presenten ante la JEP con la esperanza de conocer la verdad y el general Montoya no los reconozca ni facilite que se conozca la verdad.

"Las mujeres y hombres que vinieron hoy vienen por la verdad y ellos se preguntan ¿la verdad para cuándo? No se llevan nada de esta audiencia e inclusive están siendo atacadas como víctimas", resaltó.

Sin embargo, Andrés Garzón, defensa del general recalcó que no pedirán perdón a las víctimas porque Montoya es inocente y así lo demostrarán "ante su juez natural, la JEP".

"En ningún momento se está revictimizando que es una palabra que utilizan mucho, pero no se entiende qué es, se está diciendo es del procedimiento, de cómo están llegando al proceso, ya que no todas las personas pueden ser reconocidas como víctimas. El pedir perdón es para aquel que tiene un arrepentimiento. En este caso, el general Montoya tiene absoluta claridad de su inocencia", concluyó.

Mientras la audiencia se desarrollaba en el piso 12 de las instalaciones de la Jurisdicción Especial para La Paz, afuera, decenas de familiares, ciudadanos del común y defensores de derechos humanos hicieron una manifestación con máscaras, pancartas y arengas exigiendo justicia y verdad.

Así las cosas, se espera que en los próximos días, se defina la fecha en la que continuará la audiencia contra el general y así poder escuchar su versión.