¿En qué van las investigaciones por acoso en el Congreso?

A comienzos de este año, el exsenador Gustavo Bolívar denunció la existencia de una red de acoso en el Congreso de la República. En respuesta fue creada una Comisión accidental liderada dentro de la Comisión para la Equidad de la Mujer.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Carolina Giraldo Botero, presidenta Comisión para la Equidad de la Mujer, habló sobre cómo avanza la investigación y las medidas que se tomaron con respecto a las denuncias.

“Estos casos ya recibieron atención psicosocial. Están, de hecho, varios de ellos en la Fiscalía. Yo no puedo decir digamos hablar, revelar quiénes son las personas de que se trata. Eso no me corresponde a mí. Recordemos que aquí hay una información reservada, pero los casos muchos ya están en la Fiscalía”, dijo.

Al ser preguntada sobre por qué no se revelaban nombres de los denunciados, señaló que se trata de información e investigación reservada y por ningún motivo están tratando de encubrir a nadie.

“De parte mía y de parte de la comisión, no estamos protegiendo a nadie. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Les cuento Yo vengo trabajando estos temas de equidad de género desde hace mucho tiempo. Yo fui concejal en Pereira y fui la promotora de la política pública de la criada, de la mujer que no existía”, aseguró.

En ese sentido, aclaró que desde la comisión buscan que se haga justicia para las víctimas, además reveló que las denuncias no solo provienen de mujeres, sino de hombres también. Reiteró que el Congreso debe ser un lugar seguro y que pueda dar ejemplo para que toda la sociedad sea mejor.

