"En reunión, Petro no habló de trato excluyente para resto de departamentos”: gobernadora de Chocó

El presidente Gustavo Petro se reunió con 14 gobernadores que fueron elegidos, según dijo, con las “fuerzas” que lo apoyaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que pronto desató una polémica por los demás que no estuvieron. De acuerdo con Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa de Chocó, el encuentro no fue para dividir, sino para crear “participación”.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Córdoba mencionó que el jefe de Estado no se refirió a algún trato excluyente para los departamentos que no votaron por su línea en las elecciones regionales. Según señaló, se trataron temas de desarrollo y orden público. En ese sentido, aseguró que no se habló de privilegios o exclusión.

“Yo eso no lo escuché dentro de la reunión, lo que escuché es que la idea es hacerlo en general con todos los departamentos y la razón por la que el presidente convoca una primera reunión con los departamentos (…) era, como él mismo lo dijo, que fueron cercanos al proceso anterior de elección”, sentenció.

Sobre por qué la reunión fue con tan solo 14 gobernadores y no con los 32 completos, Córdoba comentó que el presidente Petro habló de una “primera aproximación”. Esto, en varios sectores, fue tildado como una segregación y, ante esto, la gobernadora electa dijo ella lo entendió fue como “un proceso de acercamiento” que no se había podido hacer hasta el momento.

“Estaría preocupada si en efecto hubiera escuchado en la reunión que habrá un trato excluyente para el resto de los departamentos, pero no lo escuché. Escuché que se va a trabajar con los departamentos y que a partir del primero de enero es necesario trabajar en la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. Realmente escuché unas líneas que son competentes a todo el país y espero que así sea”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: