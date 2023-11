Petro se reunió en Bogotá con gobernadores electos, que considera aliados; la polémica está servida

El presidente Gustavo Petro se reunió ayer en Palacio de Nariño durante más de tres horas y media con los 14 de 15 gobernadores que pintó en rojo en ese mapa a los que calificaba como de gobierno.

Incluso, publicó un trino con una foto en donde dice que lo acompañaron desde la primera vuelta a Presidencia , lo cual no aplica para todos los casos como es el de Carlos Amaya en Boyacá, que incluso terminó apoyando a Rodolfo Hernández, lo cierto es que eso no cayó muy bien entre los otros gobernadores electos que estaban en Santa Marta, en un evento de la Federación de Departamentos, desde allí le pidieron al presidente no dividir al país y escuchar a todos los mandatarios electos por igual, una petición que incluso llegó de la mano de uno de los asistentes, César Ortiz, del Casanare.

En reunión con 14 gobernadores que fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron en mi primera vuelta presidencial. pic.twitter.com/3zxlDxVsPx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2023

La consejera para la región, Sandra Ortiz, al ser consultada de si el presidente iba a asistir a ese evento en Santa Marta, aseguró que teme que se haga un show mediático.

Lo cierto es que, hasta este momento, en la agenda del presidente, no está planeado asistir allí al evento en la capital de Magdalena.

Los invitados a la Casa de Nariño fueron:



Óscar Enrique Sánchez, Amazonas



Renso Martínez, Arauca



Yamil Arana, Bolívar



Carlos Amaya, Boyacá



Henry Gutiérrez Ángel, Caldas



César Ortiz Zorro, Casanare



Jorge Octavio Guzmán, Cauca



Nubia Carolina Córdoba, Chocó



Arnulfo Rivera Naranjo, Guainía



Yeison Ferney Rojas Martínez, Guaviare



Rodrigo Villalba, Huila



Rafael Alejandro Martínez, Magdalena



Luis Alfonso Escobar, Nariño



Nicolás Iván Gallardo Vásquez, San Andrés y Providencia



Luis Alfredo Gutiérrez García, Vaupés.

