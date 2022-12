En Sahagún hay dolor por captura del ‘Ñoño’ Elías: alcalde

El alcalde de Sahagún, Córdoba, Baldomero Villadiego, dijo que gran parte de lo que hoy tiene el municipio se debe a las gestiones del senador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, detenido por supuesta corrupción en el caso Odebrecht.



En ese sentido, expresó que “la gente en la calle” está dolida por esta detención y manifestó que ojalá él pueda demostrar su inocencia.



“En Sahagún se siente mucho el dolor por este hecho. El senador hizo mucho por la población. Aquí había cinco senadores y ninguno hizo nada. Sahagún no tenía agua, no tenía muchas cosas y hoy el 80 por ciento se le debe a él”, manifestó.



De otro lado, el alcalde manifestó que el congresista no tiene cuotas políticas en la Alcaldía, aunque sí enfatizó en que trabajan justos por la población.



“Él es un tipo que recorre todo el departamento y donde tú vas todos dicen que votan por él. Es un hombre con carisma”, puntualizó.



El senador fue capturado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia y deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.



