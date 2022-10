En toda Latinoamérica murieron unas 1.575 personas durante Navidad y Año Nuevo

Los datos preliminares también dan cuenta de que en países como Colombia, Ecuador, República Dominicana y Nicaragua se registró un descenso en las cifras de mortalidad y de accidentes de tránsito respeto al año 2014.



La cifra más alta se registró en Venezuela con 711 muertes, según datos de medios locales, que señalan que por lo menos el 90 % de las víctimas mortales se registraron de forma violenta.



Le sigue Brasil con unos 347 muertos en accidentes de tránsito, de los cuales 200 fueron entre el 21 y 27 de diciembre, y 147 entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, este último dato supone un aumento del 14,8 % con respecto a 2014, según fuentes oficiales, que informaron que las fiestas dejaron 4.428 heridos.



En Ecuador ocurrieron 130 muertes, de las cuales 72 fueron decesos de forma violenta, lo que representa 41 casos menos respecto al mismo mes del año anterior.



La cifra de accidentes de tránsito fue de 435, que dejaron 58 personas fallecidas y 399 con lesiones de distinta gravedad, una reducción del 8 % en comparación con 2014.



En Paraguay las festividades dejaron 78 muertos. Entre el 24 y el 27 de diciembre unas 42 personas fallecieron, 18 de ellas por accidentes de tráfico, 10 por homicidio, 6 por suicidio, 5 electrocutados y 3 ahogados, mientras que del 31 de diciembre al 3 de enero hubo un total de 36 decesos, 19 en accidentes de tránsito.



En Bolivia, las festividades dejaron al menos 73 fallecidos, la mayor parte en accidentes de tráfico. De los 16 casos de homicidio se reportó que al menos 3 fueron feminicidios.



En El Salvador, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se registraron por lo menos 62 muertes, 60 de ellas por accidentes de tráfico, mientras que 302 personas resultaron lesionadas por la misma causa, un aumento del 27,65 % respecto a 2014.



En México, donde el Año Nuevo estuvo marcado por el asesinato de la alcaldesa del municipio de Morelos, Gisela Mota, un día después de su posesión, se registraron al menos 58 muertos y alrededor de 180 heridos por accidentes en las carreteras.



Por su parte, en República Dominicana 41 personas fallecieron en Navidad y Año Nuevo por accidentes de tránsito, con un balance de 808 accidentes de tránsito, una reducción de un 16,62 % en comparación con 2014.



En Chile, 31 personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, 9 menos que en igual fecha del año pasado, siendo el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol por parte de conductores las principales causas de los sucesos.



Los festejos decembrinos en Argentina dejaron un balance de al menos 13 muertos. La Nochevieja dejó 7 muertos por accidentes de tránsito, un muerto por una puñalada durante un incidente violento en la provincia de Buenos Aires y una joven resultó ahogada en una piscina durante una fiesta.



Asimismo, decenas de personas resultaron heridas por el tradicional uso de pirotecnia y descorche de botellas, solo en la capital argentina los hospitales atendieron a 77 personas por estos motivos.



Según medios locales, en Perú murieron unas 11 personas, 5 de ellos menores de edad, la mayoría en accidentes de tráfico, dos por ahogamiento en el mar aparentemente bajo los efectos del alcohol.



Un total de 11 personas fallecieron en Uruguay, donde los accidentes de tránsito estuvieron a la orden del día, y según las autoridades es la mayor cifra de víctimas mortales que se registra en el país suramericano para estas fechas desde 2011.



En Puerto Rico, el balance de muertos es de por lo menos 9 personas, 5 asesinatos y varios heridos de bala como saldo provisional de la Nochebuena y la madrugada de la Navidad y 4 asesinatos en Año Nuevo.



Por otra parte, en Colombia donde hasta el momento no hay cifras oficiales de muertos, los accidentes de tráfico en el puente festivo por Navidad disminuyeron un 60 % al pasar de 439 a 175, mientras que en Año Nuevo, las muertes violentas cayeron un 36 % y las lesiones personales bajaron un 67 %, según datos oficiales que no precisaron el número de muertos.



Nicaragua no reportó ninguna muerte durante las festividades de Fin de Año, sin embargo, la Cruz Roja registró 330 atenciones desde el 31 de diciembre, entre emergencias médicas, accidentes y dos desaparecidos.