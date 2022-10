En Venezuela, a diferencia de Colombia, no matamos periodistas: Tarek William Saab

El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, se refirió a la agresión que recibió la corresponsal de Caracol Radio por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.

Publicidad

Saab condenó el hecho, pero respondió aseverando que las violaciones de Derechos Humanos en Colombia son mayores que las que se presentan en su país.

“(Las agresiones) de cualquier ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela no solo merecen nuestro rechazo, sino que deben ser investigadas y sancionadas”, señaló Saab.

Publicidad

Sin embargo, su llamado a la guardia a que respete a los Derechos Humanos lo hizo comparando a Venezuela con Colombia.

Publicidad

Según él “en Venezuela, a diferencia de Colombia, el Estado no mata periodistas. Ojalá me coloquen completa mi declaración, no asesina dirigentes de Derechos Humanos, es un número ya de 300 dirigentes y líderes de DD.HH. que han sido asesinados en Colombia desde el año 2002 hasta la fecha por autoridades policiales y militares del Estado colombiano”.

Publicidad

La periodista fue agredida la semana pasada mientras cubría una protesta en la sede del Tribunal Supremo de Venezuela.