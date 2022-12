En Venezuela hay una guerrilla que crece y es entrenada por el ELN: exguerrillero

El hombre hoy en prisión asegura que la guerrilla coopera con apoyo del Gobierno de Maduro y dice temer por su vida en caso de ser deportado al vecino país.

Se trata de Albeiro Atehortúa García, exmilitante del ELN y conocido con los alias de ‘Richard’ y ‘Mauss’, quien durante 18 años estuvo en las filas de esa guerrilla. Entre otros delitos, fue señalado del secuestro de tres italianos y por tener relación con el plagio de Carolina di Lucca, hija del coronel venezolano Roberto di Lucca.

Hoy aporta detalles de cómo, para él, el ELN persiste en actos delictivos en el vecino país, en complicidad con las Fuerzas Militares de Venezuela.

“El ELN, para el 2006, operaba en 3 estados y ahorita opera en 12 estados: Táchira, Zulia, Apure, Anzoátegui, Lara, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Tienen mayor presencia y más poder. Mi preocupación es que me asesinen en Venezuela y no en Colombia”, señaló desde una prisión en Bogotá, haciendo referencia a lo que sería un peligro tras someterse al proceso de Justicia y Paz en 2011 y “darle la espalda”, al ELN.

“Hay que reconocer que han matado dirigentes y comandantes del ELN, por lo que ha habido represalias de parte y parte”, señaló Atehortúa, en medio de las disputas que cuenta, han sido históricas, pese a la ayuda del grupo insurgente, incluso a la conformación de grupos delictivos, entre ellos el -FBL- o Frente Bolivariano de Liberación, que estaría gestado con fuerza por parte del ELN.

“Allá hay un grupo guerrillero que son “Los Boliches”. Es una guerrilla netamente venezolana, pero creada, entrenada y orientada por el ELN, esa organización recluta gente y hacen intercambios de experiencia, coordinan como coordinábamos con las Farc. Me atrevo a decirle algo: lo desmintió en un momento ‘Pablo Beltrán’, donde le decían que el ELN era quien entrenaba a esos grupos de Chávez, que llaman “comandos”, que en últimas son milicias, entonces le preguntaban a Beltrán eso y dijo que no, que son una organización pequeña sin las condiciones, pero eso es verdad, los comandos son grupos civiles armados para la defensa del territorio, igual que el Eln en Colombia, es el mismo modelo”, destacó frente a lo que sería el apoyo de la guerrilla colombiana en ese país.

El hombre, que dice haber ingresado a la guerrilla en 1989 y capturado en 2007, afirma que luego de las operaciones del ELN, desde 1984 en Venezuela, se incrementó el poderío luego de que Hugo Chávez tomara el poder, considerando que las ideologías son muy parecidas, heredadas de Cuba.

“Existen acuerdos como que no se pueden secuestrar personas con cierta simpatía a la izquierda, no secuestrar empresarios o comerciantes o ganaderos chavistas, sino opositores. No atacar a la fuerza pública, a pesar de eso, últimamente ha habido enfrentamientos entre el ELN con el Ejército venezolano, supuestamente por unas minas en el río Orinoco, que también fue reconocido por el mismo Vladimir Padrino. No es un secreto el que sigue operando el ELN”, agregó.

Agregó que más allá de los hombres en armas, el ELN cuenta con más personas que siguen su ideología, como una organización con intereses de operar en la gente con su filosofía, por lo que dijo que el número de simpatizantes es mucho más grande. Sin embargo, dice que el crecimiento de actores armados en los últimos tiempos ha sido considerable, principalmente en zona fronteriza y en estados cercanos a Colombia.

“Me atrevo a decir que en este momento son más o menos unos 4000 hombres en armas”, añadió.

“Cuando yo estuve en el estado Bolívar, solo éramos 14 guerrilleros del ELN y, en este momento, tengo información de que hay más de 400 personas en ese estado fronterizo con Brasil y la Guyana y obvio con Colombia por el río Orinoco, el ELN es muy fuerte ahí porque es una parte muy selvática que permite el movimiento”, agregó.

El hombre, que lleva 12 años en prisión y quien se sometió a la Ley de Justicia y Paz, dice que ad portas de salir libre tras los acuerdos con los estrados en Colombia, y al tener una boleta de extradición a Venezuela, se rehúsa a salir deportado para responder por delitos en ese país, pese a las fracturadas relaciones internacionales, pero que en una eventual coyuntura, su figura se ponga en riesgo cuando tenga que responder ante la justicia del gobierno de Nicolás Maduro.

“Yo he denunciado ante la Procuraduría, Defensoría, el Gobierno y la Fiscalía es que mi vida corre peligro allá, que voy, pero no regreso. El país debe ser garante de que la vida del extraditado no corra peligro y ahora estoy denunciando que la vida prima en cualquier estado de derecho, y entonces, si la justicia no me ampara, no hay condiciones y yo acá he confesado los delitos durante el conflicto y espero que el gobierno colombiano tenga en cuenta eso y se me ampare que pague la condena y no se me envíe a Venezuela”, concluyó.