En video quedó fuerte pelea entre conductor y agentes por una multa en Manizales

En redes sociales ha circulado el video de una pelea entre cuatro agentes de tránsito y un conductores, que, según el reporte de Noticias Caracol, se dio debido a una infracción que le pusieron, la cual desencadenó en esta discusión en plena calle de Manizales. El hecho se dio este viernes, 22 de noviembre, en la capital del departamento de Caldas.

Fue en el momento en que el agente de tránsito le imparte un comparendo al conductor por tener la revisión tecnomecanica vencida, hecho que no le gustó y se bajó del vehículo para agredirle, allí, llegaron los compañeros del policía para apoyarlo y defenderlo, que termina en una pelea entre los cinco y a plena luz del día.

Este es el video de la pelea:

El video se volvió viral debido a que se ve que la discusión pasó a mayores y se ve cómo, incluso, uno de los agentes le pega con el caso al conductor. A la vez que discuten, se escuchan 'madrazos' entre los agentes y este hombre, mientra le piden que se quede quieto y deje de agredirlos o tendrá mayores problemas.

Según Noticias Caracol, todos los implicados terminaron con lesiones por lo que tuvieron que ser llevados a centros asistenciales por lo que dejó la pelea en la ciudad caldense. De hecho, otro video que se conoció en redes sociales se ve al conductor llenó de sangre y sin poderse mover bien esperando por la atención médica. Fuentes indican que, al parecer, la Secretaría de Movilidad y la alcaldía habrían tomado la decisión de sacar a los agentes implicados de la institución.

#MANIZALES. Nos envían video del estado en el que quedó el hombre agredido por agentes de tránsito en la cap/caldense luego de un altercado en un procedimiento. Se supo que la Sec/Movilidad y la Alc. de @CiudadManizales, echaron a los guardas de la Institución.



¿Ud qué opina? https://t.co/FnQhJeI2fR pic.twitter.com/OvCimexncR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) November 22, 2024

"Si bien el tipo inicia la agresión, se ve que la reacción de los agentes no es proporcional"; "Los funcionarios de tránsito deben aprender que ellos no son policías"; "Toca escuchar la otra parte, algo pasó que el lesionado no cuenta", fueron algunos opiniones en torno a esta pelea.