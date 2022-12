Entre golpes y gases lacrimógenos, opositores protestaron frente al CNE

Publicidad

Entre golpes y gases lacrimógenos, diputados opositores y sus simpatizantes protestaron ante la sede del poder electoral para exigir la fecha de ratificación de las firmas que activarán el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, agravándose la tensión política y social en Venezuela.

"Revocatorio", "tenemos hambre", coreaban desde temprano este jueves los opositores a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE), adonde luego llegaron grupos de chavistas con quienes se enfrentaron a gritos y golpes.

Publicidad

Policías y militares, que custodiaban el edificio, lanzaron gases para dispersar a los manifestantes, mientras que militantes chavistas agredieron con palos a Julio Borges, jefe de la bancada parlamentaria de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Publicidad

"Íbamos en paz a pedir ser escuchados como cualquier venezolano. Sin embargo, las rectoras (del CNE) se negaron a atendernos. Ellas creen que están por encima de la Constitución, del pueblo", declaró Borges, con la nariz ensangrentada.

Los diputados pretendían entrar al CNE para reclamar la hoja de ruta del referendo, luego de que el martes se les anunció que de las 1,8 millones de firmas que presentó la MUD el 2 de mayo para activar el referendo, son válidas 1,3 millones, seis veces más que el mínimo de 200.000 requeridas por norma.

Publicidad

Casi 40 días después de entregadas las rúbricas, la MUD, que domina el Parlamento, aún no completa el primer paso del engorroso proceso de referendo, pues el CNE no ha definido la fecha de confirmación de las firmas, un proceso que debe hacerse en cinco días, con máquinas que cotejan la huella dactilar.

Publicidad

En otro punto de la ciudad, más de un centenar de estudiantes, que no lograron marchar hacia el CNE por el fuerte despliegue policial, se manifestaba en el sector sureste, gritando: "Y va a caer, este gobierno va a caer". Efectivos de seguridad rociaron gas pimienta y mantenían controlada la protesta.

Ante las manifestaciones opositoras, el gobierno de Maduro convocó a sus seguidores a marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores.

Publicidad

El gobierno sostiene que a la oposición no le interesa el referendo sino generar violencia para provocar una intervención extranjera, acusándolo de servir al Gobierno, la MUD sostiene que el CNE demora todo para evitar que el referendo se haga antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si se hace este año y Maduro pierde se llamará a elecciones. Si se efectúa el año próximo, sería sustituido por el vicepresidente nombrado por el gobernante.

Publicidad

"No vamos a permitir que nos conculquen el derecho de los venezolanos de salir de este gobierno de ladrones, de corrompidos, mediante el referendo revocatorio en 2016, no el 2017 ni el 2018, este año", afirmó el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, junto a Borges.

Según las encuestas, de seis a siete de cada diez venezolanos apoya un cambio de gobierno. Para revocar el mandato de Maduro, la oposición necesita más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999.

Publicidad

"Esto es un país polarizado, no puede darse el lujo de un árbitro que no termina de decidir las cosas, que no está siendo claro pese al clima político y social", opinó Ignacio Ávalos, director de la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Publicidad

Las protestas se han vuelto cotidianas al agravarse la escasez de alimentos y medicinas, y el alza del costo de vida, pues el país petrolero tiene la inflación más alta el mundo: 180,9 % en 2015 y proyectada al 700 % por el FMI para 2016. Para la oposición, el referendo "es una válvula de escape".

La MUD exige que el CNE fije la fecha de confirmación de firmas, que podría ser del 16 al 20 de junio según una versión extraoficial, a fin de pasar a la segunda etapa: la recolección de otras cuatro millones de rúbricas (20 % del registro electoral) para convocar el referendo.

Publicidad

El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández opinó que el órgano electoral violó sus propias normas, que establecían cinco días para el proceso de revisión de firmas, al haber pasado ya 40 días desde que fueron presentadas.

Publicidad

"No hay forma de justificar el silencio administrativo del CNE en dar respuesta a un trámite que el propio CNE inventó", aseguró Eugenio Martínez, experto en temas electorales.

El vocero de la MUD, Jesús Torrealba, advirtió que el CNE pretende usar un mecanismo en su página web "de exclusión de firmas" en la fase de ratificación, para que quienes deseen puedan consignar su "arrepentimiento".

Publicidad

"Eso, por supuesto, es un pretexto para abrir una cacería de brujas inmensa en los ministerios y en las oficinas de la administración pública", aseguró.

Publicidad

El número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, ha advertido que los funcionarios que firmaron para pedir el referendo deben de ser despedidos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

Publicidad

-En la Corte Suprema de Justicia todo está listo para que comiencen las audiencias de los ternados para la Fiscalía General de la Nación. Es posible que este jueves se sepa quién estará al frente del ente acusador.

-Este jueves se podrían conocer detalles de la suerte de al menos ocho altos funcionarios de la Fiscalía a quienes le pidieron la renuncia, en medio de la expectativa por la elección del nuevo fiscal general en la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

-El presidente Juan Manuel Santos no impugnará el fallo que le da 48 horas para tomar medidas que permitan mitigar la situación de hambre en La Guajira. El Gobierno ya tiene diseñado el plan de acción.

Publicidad

-En Cuba está previsto que las delegaciones de las Farc y el Gobierno reciban el protocolo que diseñó la Defensoría del Pueblo para la devolución de los menores de edad que están en las filas guerrilleras.

-La Secretaría distrital de Movilidad anunció que en menos de dos semanas empezar a regir el pico y placa para vehículos especiales en Bogotá, también se prohibirá la expedición de permisos especiales de circulación.

Publicidad

-Expectativa en el Huila por la llegada de altos funcionarios de los ministerios del Interior y de Agricultura para atender peticiones de las comunidades indígenas del Huila y que pueda poner fin a la minga agraria que inicio desde el 30 de mayo.

Publicidad

-Continúa en Antioquia la parálisis camionera. Cerca de 35 mil vehículos están detenidos. ATC espera que hoy haya avances en las conversaciones con el Ministerio de Transporte para levantar la protesta.

-Sobre las 2 de la tarde se reencontrará el gobierno con los voceros del paro de transportadores para avanzar en la agenda de diálogos. En la noche del miércoles se levantó la sesión sin acuerdo, por lo que el paro se mantiene.

Publicidad

-El pesista y medallista olímpico, Óscar Figueroa condenado a 16 meses de prisión por el delito de falsa denuncia pagará 700 mil pesos de fianza para evitar la cárcel. Abogados del deportista aseguran que la sentencia no afectará su participación en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro.

Publicidad

-Por el paro agrario un 90 % del transporte interdepartamental ya está paralizado ante la falta de gasolina y Acpm en el departamento de Nariño.

-Hay una nueva protesta de conductores del Sistema de Transporte Masivo de Cali. Los trabajadores de la empresa Unimetro reclaman el pago de salarios atrasados.

Publicidad

-Bomberos controlaron un incendio que ocurrió en la zona portuaria de Barranquilla, las llamas alcanzaron más de seis metros de altura.

Publicidad

-Una persona muerta y 5 más resultaron heridas dentro de ellas dos menores de edad por accidente de tránsito al norte del Meta.

-Al menos 22 personas han muerto y más de 70 han resultado heridas en dos atentados en Irak.

Publicidad

-La justicia francesa impuso el jueves una multa de 800.000 euros, la mitad en suspenso, a la filial del grupo estadounidense de Uber por su controvertida aplicación UberPoP de servicio de transportes entre particulares. El tribunal también impuso multas de 30.000 y 20.000 euros respectivamente (la mitad en suspenso) al exdirector de Uber en Europa occidental Pierr-Dimitri y al director general de Uber Francia, Thibaud Simphal.

Publicidad

-Ya se están conociendo los últimos preparativos para el funeral de Mohamed Ali que será el viernes.

-La presidencia palestina rechazó la violencia contra población civil, luego del ataque en Tel Aviv en Israel que causó la muerte de cuatro israelíes.

Publicidad

-Sigue agravándose la crisis en Venezuela. El columnista venezolano Moisés Naím denunció en su cuenta de Twitter que según el diario Británico, Financial Times, la inflación en el país vecino es de 500% este año y podría llegar a 3000% en tres años.