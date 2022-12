Éramos más uribistas que doña Lina: alias ‘Don Berna’

En otro aparte de la declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en la que relaciona al expresidente Álvaro Uribe con la masacre de El Aro, el exjefe paramilitar dice a la Fiscalía que el exmandatario intentó obstruir la investigación por este hecho, ocurrido en 1997 y en el que murieron 15 campesinos.



'Don Berna’ señala que fue contactado en la cárcel por Sergio González, condenado recientemente por el ingreso de alias ‘Job’ a la Casa de Nariño, para pedirle que hable con Francisco Villaba con el objeto que cambie su versión sobre la supuesta relación de Uribe con la masacre, como no lo logra, cambian de testigo para contrarrestar lo que decía el paramitar.



“Le doy el nombre y él me dice que listo, que él lo manda a traer y efectivamente en una semana está ‘Pilatos’ allá. Lo traen de La Dorada a La Picota. Yo hablo con ‘Pilatos’ y le digo: 'hay que dar unas declaraciones contra Villalba'. yo le doy una plata, porque estaba en muy malas condiciones. Él me dio un número de cuenta de un familiar y le dije ‘cuente conmigo’, dice.



En otra parte de la declaración, la Fiscalía le pregunta a ‘Don Berna’ por qué en ese momento los paramilitares estarían colaborando con el expresidente Uribe y esto manifiesta: “Nosotros estábamos al lado del Estado, defendíamos al Gobierno. Éramos más uribistas que Doña Lina (Moreno, esposa del expresidente). Ante todo estábamos apoyando al Gobierno en su pelea con la Corte Suprema”.



Sobre la relación de ‘alias Job’ con funcionarios de la Casa de Nariño afirma: “A mí me trasladan de la cárcel de Itagüí a Combita y afuera quedó Antonio López, que era uno de los asesores políticos míos. Él empieza a hacer unos acercamientos con personas que tenía algún tipo de relación con las autodefensas, como es el caso del que era jefe de prensa, el que le decían ‘Curita’, César Mauricio (Velázquez) y entonces le dicen a ‘Job’ que a mí me van a trasladar a La Picota con la misión de grabar a Rafael García, quien había sido una de las personas importantes de la cúpula del Das y estaba haciendo unas declaraciones en contra de su director, el señor Noguera”.



Había un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia: ‘Don Berna’



Además, ‘Don Berna’ asegura que desde la Casa de Nariño había un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, para que perdiera credibilidad.







En otro aparte del audio, ‘Don Berna’ asegura que el expresidente Uribe ‘simpatizaba con su proyecto’: