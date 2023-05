“Es como secuestrar a un miembro de la familia”: demandante sobre ‘embargo’ de mascotas

Fabián Oviedo interpuso una demanda de inconstitucionalidad para acudir ante la Corte Constitucional a pedir que se revise el artículo 599 del Código General del Proceso, que establece los procedimientos para hacer embargos, porque, en la interpretación, las mascotas también hacen parte de lo que se podrían llevar en estos casos, lo cual rechazó.

Juristas y animalistas consideran que esto abre las puertas a posibles extorsiones, secuestro exprés y otras formas de delito asociadas al valor que cada persona le dé a su animal de compañía . Por lo mismo, este miércoles, 17 de mayo, se radicará una demanda a dicho artículo.

“En mi caso personal no logro entender cómo pueden ver a los animales como si fueran un objeto, como si no nos importaran. Para mí es casi que secuestrar a un miembro de la familia, porque para mí Rocky es otro miembro más de la familia, es mi hijo y no logro entender cómo esto puede pasar”, comentó Oviedo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Según explicó, esto ya no es un “podría pasar”, sino que este embargo a mascotas ya ocurrió. Así, recordó un caso en un proceso de divorcio, en el que un juzgado de familia decretó el embargo de Romeo y Salvador, dos perros considerados animales de compañía y, según la interpretación de la corte, se estableció que podían entrar en el proceso.

“Nosotros hemos insistido en esta demanda sobre ese concepto de familia extendida. Pienso que ese es el corazón de la demanda porque también ha sido apoyada por la Corte Constitucional”, aseveró.

En ese sentido, puso sobre la mesa las preocupaciones alrededor del trato que reciben los animales en estos casos, pues, añadió, si “ni siquiera en las unidades de bienestar públicas le dan el manejo que merecen, ¿cómo será mediante un embargo?”

Agregó que ha intentado acceder a información para saber cómo se realizó dicho proceso de embargo en el caso de Romeo y Salvador, pero no han obtenido respuesta aún.

Por último, Oviedo hizo un llamado a los que tienen una mascota para exigir respuestas sobre cuál es ese acompañamiento que hacen cuando se embarga un animal, así como el acompañamiento a las personas, pues “es un tema emocional bastante complejo”.

“Imaginen que llegan y al otro día ya no tengan a su hijo en la casa, como para mi significa, por no pagar una deuda. Eso no puede seguir pasando”, enfatizó el demandante.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: