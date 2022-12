Es falso e irrespetuoso decir que EPM iba a la quiebra: exgerente Jorge Londoño

En diálogo con Vive Medellín de BLU Radio, el exgerente de EPM, Jorge Londoño de La Cuesta, durante el gobierno de Federico Gutiérrez rompió su silencio sobre la situación actual de la empresa y las polémicas desatacas con el alcalde Daniel Quintero. Dijo que el actual gerente debe renunciar y negó que, con 4 años en su administración, la empresa fuera hacia la quiebra, como lo aseguró Quintero.

Publicidad

BLU:

Doctor Jorge Londoño, ¿por qué tantos días de silencio alrededor de la situación de EPM?

JORGE LONDOÑO:

“Yo estaba esperando. Yo no quería intervenir en esta administración, cuando uno sale debe dejar que la nueva administración tenga un margen de adaptación a la empresa, pero con las situaciones de las últimas dos semanas he hecho participaciones públicas en foros y desde este momento con ustedes voy a salir a los medios de comunicación, porque lo que está pasando con las iniciativas de cambio de objeto social y desconocimiento a la junta directiva me llevó a tomar la decisión de pronunciarme”.

Publicidad

Lea también: Fico Gutiérrez llamó a Daniel Quintero “el nuevo Samuel Moreno” en polémica por EPM

BLU:

Publicidad

Este lunes dijo el alcalde de Medellín que en el gobierno del exalcalde Federico Gutiérrez, en el que usted fue la cabeza de EPM,

la empresa iba camino a la banca rota.

JORGE LONDOÑO:

“Eso es un pronunciamiento a todas luces falso e irrespetuoso. Es irresponsable. La verdad de la empresa es otra. Para mirar la salud financiera de una empresa hay varios indicadores: primero, si los ingresos son crecientes o no: la recibió con $14 billones de ingresos y terminó con más de $18 billones, es un crecimiento de más de 4 billones de pesos en cuatro años", indicó Londoño.

"Segundo, el ebitd, que es el flujo de caja, la recibí con $3,6 billones de ebitda y la entregué con $6 billones y el mismo margen medido sobre la venta se recibió en 26% y yo lo entregué en 33% y en resultado final las utilidades de la empresa eran $1 billón y lo entregué en $3,2 billones".

Lea también: Alcalde Quintero acusó a saliente junta de ""mezquina" y de "querer perjudicar a EPM"

Publicidad

"Es decir, no hay ningún motivo para manifestar que EPM iba por la dirección equivocada y rumbo a la bancarrota como irresponsablemente el alcalde lo quiso expresar".

BLU:

Publicidad

¿Por qué cree entonces que si esas son las cifras,

el alcalde de Medellín dice lo contrario?

JORGE LONDOÑO:

"Yo creo que precisamente lo que está ocurriendo en este momento es el rompimiento al gobierno corporativo, que era manejar la empresa independiente a los temas políticos. Lo que estamos viendo es una intromisión absoluta de la alcaldía de la ciudad en el futuro y qué hacer de EPM.

BLU:

¿Con la ruptura del gobierno corporativo, cuál es el futuro de la empresa?

Publicidad

JORGE LONDOÑO:

"Indudablemente esto hay que recomponerlo más tarde que temprano y no se puede esperar arreglar los problemas de gobierno corporativo en el mediano plazo, porque los daños pueden ser irreparables. De tal manera que hay un pronunciamiento muy impotente de los directivos de EPM pidiéndole al gerente de EPM (Álvaro Guillermo Rendón) que se haga a un lado y permita que nuevos liderazgos entren a la empresa".

Publicidad

BLU:

¿Usted cree que el actual gerente general debe renunciar?

JORGE LONDOÑO:

"Yo creo que la situación actual lo obliga. Donde hay un quiebre al interior de la organización exige que hayan nuevos liderazgos".

Publicidad

BLU:

Hablemos ahora de Hiroituango, usted que atendió la contingencia. ¿Cree que es correcto la demanda anunciada contra diseñadores, constructores y aseguradores?

Publicidad

JORGE LONDOÑO:

"

Hay que tener el contexto de todo el proceso que venía alrededor de Hidroituango.

"De forma paralela se venía haciendo la reclamación al seguro y un punto muy importante de esa reclamación es que ellos reconocen el pago de la póliza. Se inició el proceso de ajustes para acordar el monto a pagar y eso lo dejamos terminando nuestra administración".

"Terminando ese ajuste y con toda la información específica de a quién se pudiera replicar la reclamación se hubiera pensado en una demanda, si fuera necesario. Aquí es el resultado de un proceso y no abrir una demanda a todos los actores y por montos que parecen demasiado grandes".

BLU:

Publicidad

Pero doctor Londoño, dijo el alcalde Quintero que si no se entablaba la demanda se terminaban los plazos.

JORGE LONDOÑO:

"

Publicidad

Es posible. Yo hace 8 meses me retiré de EPM y es muy posible que ese término exista. Y es posible también que hubiera la necesidad de entablar la demanda contra algunos actores,

"Yo creo que esos procesos se pueden desarrollar con unos elementos de juicio que no rompan con el gobierno corporativo ni la confianza de los actores de proyecto".

BLU:

El problema entonces no es la demanda, ¿no es el fondo sino la forma?

JORGE LONDOÑO:

Publicidad

La forma, los montos y los actores involucrados.

Finalmente, Jorge Londoño insistió en que EPM debe concentrarse en terminar Hidroituango y generar energía en 2021, cronograma que dejó al momento de su salida.

Publicidad