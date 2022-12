Es fundamental tener candidato único para la Alcaldía de Bogotá: Carlos F. Galán

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán se refirió en Mañanas BLU de BLU Radio al llamado que hizo para que en Bogotá haya un candidato único a la Alcaldía para las próximas elecciones.



“Yo hice un llamado desde hace varias semanas a la unidad en Bogotá, y consecuente con eso, he estado llamando en los últimos días a los que creo que tienen coincidencias en la manera cómo se deben enfrentar los problemas que tiene la ciudad”, dijo.



Para llevar adelante esta iniciativa, Galán llamó a Enrique Peñalosa, David Luna, Carlos Vicente de Roux, Antonio Sanguino, Rafael Pardo, Martha Lucía Ramírez, entre otros.



“Creo que la ciudad necesita un cambio, hasta ahora me han aceptado Enrique Peñalosa y David Luna; Carlos Vicente de Reux y Antonio Sanguino me dijeron que les sonaba el tema; Rafael Pardo dijo que no le interesaba”, apuntó.



Galán afirmó que es fundamental encontrar un mecanismo para llegar a una candidatura de unidad teniendo en cuenta que hace cuatro años la iniciativa surgió a muy pocos meses de las elecciones y no funcionó.



“Busquemos un mecanismo que puede ser una encuesta en el mes de junio o julio para que lleguemos a un candidato único definido en aras a garantizar un cambio de la ciudad, hay que poner a Bogotá por encima de los partidos”.



Finalmente comentó que pese a que Rafael Pardo rechazó dicha iniciativa seguirá insistiéndole para que la acepte.



“Ojalá Rafael Pardo abra la puerta para la alianza y permita buscar un mecanismo donde él pueda participar”, puntualizó.