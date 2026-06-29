Es injuria y calumnia: mindefensa sobre críticas de senador electo que lo llamó "traidor"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a los cuestionamientos del senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien lo señaló de ser un “traidor” y afirmó que las tropas estarían desmoralizadas por decisiones del Gobierno relacionadas con la seguridad nacional.

Ministro traidor, deje de decir mentiras. Las tropas sí están desmoralizadas, y es por su culpa. Están así cuando Petro ha publicado en redes sociales las coordenadas de nuestras operaciones antes de que lleguen las unidades... Tienen los brazos cruzados, porque el presidente ha obligado a congelar las operaciones contra los ilegales Indicó

Por medio de su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa rechazó las declaraciones del congresista electo y aseguró que se trata de afirmaciones sin sustento que afectan su honra y buen nombre.

"Es profundamente lamentable y preocupante que un senador electo de la República, de quien el país espera responsabilidad, rigurosidad y respeto por la verdad, persista en recurrir a descalificaciones personales, insultos y afirmaciones sin sustento, en lugar de exponer argumentos", aseguró el ministro Pedro Sánchez.

El funcionario calificó los señalamientos como posibles conductas de injuria y calumnia.



"Otra de las grandes preocupaciones es que esta injuria y calumnia no solo han derivado en amenazas contra mi integridad personal, sino que también desinforman a la ciudadanía y lesionan mi honra y buen nombre", agregó.

El jefe de la cartera de Defensa afirmó que continuará respondiendo con “hechos, resultados y respeto por las instituciones”, y pidió que el debate público se centre en argumentos y no en descalificaciones personales.

"Durante más de 36 años he servido a Colombia con honor, transparencia y absoluto respeto por la Constitución y la ley. No responderé a la injuria ni a la calumnia con ofensas; responderé con hechos, resultados y respeto por las instituciones", aseguró el ministro.