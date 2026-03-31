Es lamentable ver a un presidente que, en lugar de convocar consensos, insiste en dividir: Camacol

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) calificó como “lamentable” la postura del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones del Banco de la República.

Esto, tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila de que el Gobierno se retira de la junta directiva del emisor.

El gremio hizo un llamado a construir consensos y advirtió que el debate económico se ha degradado a ataques y descalificaciones.

El pronunciamiento de Camacol se da en respuesta a un mensaje del mandatario en redes sociales, en el que tildó a la junta del banco de “uribista” y cuestionó al gremio y a su presidente, Guillermo Herrera, a quien señaló de ser cercano a políticos que, según dijo, subsidian a grandes constructores con recursos públicos.



Frente a esto, Camacol rechazó la estigmatización del sector y aseguró que no puede ser tratado como un grupo de “ladrones”.

Recordó que está compuesto por miles de empresarios que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico del país.

Asimismo, advirtió que este tipo de discursos debilitan la confianza de los inversionistas y afectan la dinámica económica. También defendió que la compra de vivienda no es un gasto, sino una inversión para los hogares, ya que permite la generación de patrimonio y dinamiza múltiples sectores productivos.

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El gremio señaló que las dificultades actuales del sector responden, en parte, a decisiones del Gobierno, como cambios en programas de vivienda como ‘Mi Casa Ya’ y el incremento en los costos del crédito. Además, expresó preocupación por lo que considera cuestionamientos a la independencia del Banco de la República.

El expresidente Iván Duque se sumó a las fuertes críticas al Gobierno nacional y pidió la intervención de la Procuraduría.

"¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan”, señaló el exmandatario.

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Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la postura del Gobierno a través de su cuenta en X, donde escribió:

"¡Abajo el Banco de la República! Solo quiere intereses más altos para los ricos que viven de la usura”.