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Blu Radio  / Nación  / Es lamentable ver a un presidente que, en lugar de convocar consensos, insiste en dividir: Camacol

Es lamentable ver a un presidente que, en lugar de convocar consensos, insiste en dividir: Camacol

El gremio hizo un llamado a construir consensos y advirtió que el debate económico se ha degradado a ataques y descalificaciones.

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