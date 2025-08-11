Iván Duque se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe: "El terrorismo nos arrebató a una promesa"

Este 11 de agosto, en horas de la madrugada, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay perdió la vida, luego de más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe. El congresista no logró superar una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó su estado de salud.

Ante la noticia, múltiples figuras de la política colombiana han expresado mensajes de apoyo y condolencias, lamentando la trágica muerte del senador de 39 años.



Iván Duque lamenta la muerte de Miguel Uribe

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente e integrante del partido Centro Democrático —colectividad en la que militaba Miguel Uribe Turbay— Iván Duque.

"Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente", expresó Iván Duque en su cuenta de X.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

El exmandatario también dedicó unas palabras a María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, quien se mantuvo activa en redes sociales durante los más de dos meses de hospitalización, pidiendo por su recuperación:

"Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno".

Finalmente, Duque pidió a las autoridades actuar con celeridad para castigar a los responsables: "Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable".

¿Cuántas personas han sido arrestadas por el atentado?

Miguel Uribe fue atacado mientras realizaba un evento de su precandidatura en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

En el atentado, el senador recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Hasta el momento, las autoridades han privado de la libertad a seis personas, entre ellas un menor de 15 años que fue el autor material del ataque y fue capturado en flagrancia con el arma utilizada.

Posteriormente, otros cinco individuos han sido detenidos, incluido el presunto autor logístico del atentado, Elder José Arteaga Hernández, alias “el Costeño”.

