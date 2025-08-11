Murió Miguel Uribe Turbay: así reaccionan las redes sociales

A las 2:00 de la madrugada de este lunes falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a los 38 años, tras no superar una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, luego del atentado que sufrió en Bogotá.

El ataque ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, durante un acto proselitista. Desde entonces, Uribe permaneció hospitalizado enfrentando múltiples complicaciones médicas. El pasado sábado 9 de agosto, el centro asistencial informó que el congresista había sido sometido a nuevos procedimientos de urgencia debido a una crisis que lo dejó en condición crítica.

Su muerte ha generado profunda conmoción nacional, con mensajes de líderes políticos, partidos y personalidades que lamentan su partida y exigen justicia.

Nuevo mensaje de María Claudia Tarazona. Foto: Captura de redes sociales

Partido Conservador Colombiano

En un extenso comunicado, el Partido Conservador lamentó “profundamente” la pérdida del senador:

“Un guerrero que defendió siempre con firmeza los principios de la democracia. Hoy Colombia debe unirse para rechazar la violencia, defender la democracia y el ejercicio libre de la política. El Estado debe establecer de forma urgente quién fue el autor intelectual de este crimen que enluta al país”.El partido envió condolencias a su esposa María Claudia Tarazona, sus hijos y demás familiares.Roy Barreras, exembajador:

“Solidaridad con la familia de Miguel Uribe. Duele el país. Que sepan sus asesinos que han causado un gran dolor pero que no arrodillarán a Colombia”.María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático: “Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con el compromiso de construir un mejor país. Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”.Alfonso Prada, embajador en Francia:

Publicidad

“Demasiado triste la noticia. No podemos perder la vida de colombianos, y menos de quienes desde sus convicciones luchan por nuestro país. Paz en su tumba”.Lina María Garrido, senadora: “En la encrucijada de un tiempo tan sombrío, mi corazón derrama lágrimas. No hay palabras que alcancen ni consuelo que aplaque este vacío. Miguel, tu partida es un eco mudo que resuena en lo más profundo del alma de nuestro país”.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente:

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Miguel Uribe, una gran ilusión que apagaron las balas. Miguel, ya estás en el cielo, toda Colombia te tiene en el corazón. Gracias por tu lucha. A la familia Uribe Turbay, todo el amor. Dios cuide a nuestro adolorido país. escribió la candidata presidencial Vicky Dávila

Publicidad

}

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable. Escribió el expresidente Iván Duque

Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz. escribió el exalcalde Alejandro Char

Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT . A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza. Escribió la vicepresidenta Francia Márquez