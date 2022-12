Es mejor equivocarse por el SÍ que por el NO: MinInterior sobre el plebiscito

Durante una movilización en favor de la paz en Pamplona, Norte de Santander el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo aseguró que los colombianos el 2 de octubre próximo tomarán una decisión importante para el país la cual consistirá en aprobar los acuerdos de paz y ponerle punto final a la guerra con las Farc.





El jefe de la cartera de Gobierno reconoció que si bien existen dudas en algunos colombianos por cómo votar el plebiscito afirmó que "es mucho mejor equivocarse votando Sí que votando No".





“Entendemos las dudas, que las respetamos. Hemos tratado de hacer una campaña respetando plenamente la opinión de todos sin dejarnos caer en las tentaciones y respetamos esas posiciones, pero que piensen que en este caso específico de un plebiscito que va a significar doblar esta página de 52 años de violencia y avanzar hacia la paz, es mucho mejor equivocarse votando Sí que votando No y negarle esa posibilidad a nuestros hijos de vivir en un país distinto”, dijo.





Sin embargo, el ministro manifestó que aún hay tiempo para estudiar los acuerdos y así muchos ciudadanos puedan despejar sus inquietudes respecto al proceso de La Habana.





“No tenemos derechos a equivocarnos, los indecisos, la gente que aún tiene dudas de salir a votar o aquellos que están inclinados hacia el No piénselo de acá hasta el próximo dos de octubre. Uno no puede equivocarse en una decisión tan trascendental para el país”, expresó.





Cristo agregó que “No podemos negarnos esa oportunidad de soñar con la paz y con un país distinto. Ya ha quedado absolutamente claro, creo no vaya a suceder, pero si la gente llegara a votar No a los acuerdos de paz volveremos al conflicto de los últimos 52 años. No habrá ninguna otra posibilidad. Por eso esa decisión de votar No la tienen que pensar muy bien quienes estén inclinados a hacerlo”.