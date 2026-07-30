Es un hecho: Colombia sancionó la ley que busca erradicar y prevenir la mutilación genital femenina

Después de superar cuatro debates en el Congreso y finalizar su trámite en el Senado, fue sancionada la ley que busca ponerle fin a la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica que ha afectado principalmente a niñas recién nacidas y menores de un año.

La iniciativa, impulsada por la senadora Jennifer Pedraza; las excongresistas Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto con la exsenadora Angélica Lozano, busca responder a una problemática que aún se presenta en el país y que puede generar graves consecuencias como hemorragias, infecciones, dolor extremo, afectaciones psicológicas e incluso la muerte.

Colombia es actualmente el único país de América Latina donde se han documentado casos de mutilación genital femenina. Aunque las cifras han disminuido, en 2025 se registraron 39 casos, la mayoría en el departamento de Risaralda. Las autoras de la ley explican que esta práctica no corresponde a una tradición propia del pueblo Emberá, sino que, según estudios antropológicos, llegó al territorio colombiano durante la época de la colonia.

La senadora Jennifer Pedraza destacó que la construcción de esta ley se realizó junto a mujeres lideresas de comunidades donde se han identificado casos, y aseguró que la estrategia no debe estar basada en la estigmatización, sino en la prevención, la educación y la presencia institucional en los territorios.



“Estamos muy contentas de que por fin se haya sancionado nuestra ley en contra de la mutilación genital femenina. La mejor forma de hacerlo es con prevención, con educación, sin racismo, sin estigmatización y con presupuesto”, afirmó Pedraza, quien además señaló que en muchas de las zonas donde ocurre esta práctica aún existen dificultades de acceso a servicios de salud y justicia.

Ahora, tras la sanción de la ley, el Gobierno y las entidades encargadas deberán avanzar en su reglamentación e implementación para garantizar que las medidas no se queden únicamente en el papel y permitan prevenir nuevos casos, proteger a las niñas y avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica en Colombia.