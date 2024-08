“Es un vuelo de mucha turbulencia": Ariel Ávila sobre los dos años del Gobierno Petro

Este domingo 4 de agosto en Sala de Prensa, Ariel Ávila, senador del partido Verde, se refirió a los dos años de Gobierno Petro, dando su opinión de cómo ve el panorama y lo que podría suceder con Colombia en los dos años restantes.

Además, el senador explicó que ve este período como un vuelo con mucha turbulencia. Destacó que la seguridad, la ejecución de los ministerios y los casos de corrupción han sido los principales desafíos del Gobierno. También señaló que la agenda legislativa del presidente Petro es ambiciosa, pero que es poco probable que se logren grandes avances debido a la falta de tiempo y recursos.

“Yo, la mitad del camino del presidente Petro la definiría de dos formas: es un vuelo de mucha turbulencia donde el avión no se ha caído, pero hay mucha turbulencia y los pasajeros tienen miedo y han tomado mucha agua y tienen susto. Creo que los dos caminos, los dos años que faltan, van a ser todavía de mucha turbulencia y lo segundo es que el avión sí está dañado un pedazo y que el presidente tiene el resto del vuelo para intentar remediar ese daño y ese daño que hay”, señaló Ariel Ávila.

Por otro lado, también mencionó el tema de seguridad y las prioridades del Gobierno, las cuales no ve viables, y recalcó además el tema de recursos, y los casos de corrupción que han golpeado al país en los últimos meses.

“El tema de seguridad, el presidente, yo creo que es ahí donde más les ha faltado y es donde más preocupación tengo. El tema de la ejecución de los ministerios no coordina, no ejecuta, no hay prioridades. La plata está en físico, y no hay plata, pero la poca que la tienen no la han ejecutado. Y lo tercero, pues los casos de corrupción tan graves que han afectado al Gobierno y que seguramente van a cargar con esto los próximos dos años que le quedan”, indicó Ávila.

Escuche entrevista completa: