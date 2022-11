Escándalo por logo engavetado de Petro cobra la primera cabeza en la Registraduría

La polémica, que se generó en las últimas horas por cuenta de las actuaciones de una funcionaria de la Registraduría Nacional que, al parecer, engavetó una resolución del Consejo Nacional Electoral en la cual se autorizaba el cambio del logo de Colombia Humana en la tarjeta electoral, generó la primera renuncia.





Se trata de José Asdrubal Zapata, jefe de gestión electoral de la entidad, quien sería además el jefe inmediato de la controvertida funcionaria, sobre quien no se conoce su identidad.





Esta es la primera consecuencia directa por estos hechos, que ya están en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía y provocaron un fuerte pronunciamiento de la campaña de Gustavo Petro pidiendo veeduría internacional para garantizar transparencia en el proceso electoral.



Vea también: "Funcionaria de la Registraduría, en líos por logo de la campaña de Petro





Adicionalmente, el registrador se reunirá con el candidato para explicar lo ocurrido y socializar las medidas que se están tomando.





Cabe señalar que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, remitió a la Fiscalía General de la Nación toda la información relacionada con la actuación de una funcionaria de la entidad, quien por ocultamiento o falta de trámite, no habría dado curso a una resolución en la que se autorizaba la modificación del logo de la campaña de Colombia Humana, cuyo candidato presidencial es Gustavo Petro, para ser incluida en la tarjeta electoral del 27 de mayo.





Galindo pidió al ente investigador, determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral y también pidió a la Procuraduría intervenir en el asunto.





Según reveló la Registraduría a través de un comunicado, “la campaña había elevado la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral de cambiar el logo, el pasado 3 de abril. La Resolución de este organismo, con respuesta positiva sobre este requerimiento, llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 17 de abril”. Sin embargo, la funcionaria que recibió la comunicación no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite, actuación que a juicio del registrador es “una falta grave, toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral”.





En ese orden, el cambio de logo no podrá ser incluido, pues ya se encuentra en impresión la tarjeta electoral con la que se definirá la primera vuelta presidencial en dos semanas.

Publicidad