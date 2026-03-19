Escándalo Roa: Habla el hombre que devolvió Gaxi a Juan Guillermo Mancera

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la empresa más importante del país, hoy está imputado por el delito de tráfico de influencias por, presuntamente, haber presionado a Hocol a entregarle contratos a Gaxi, una empresa de Juan Guillermo Mancera.

Cuando estalló el escándalo, Mancera se 'desmarcó' de Gaxi y dijo que había vendido sus acciones, pero la historia es más compleja: Realmente nunca las terminó de vender.

Blu Radio revela los detalles de la transacción y el papel de un hombre que pasó de empresario gastronómico a representante del gobierno en la Cámara de Comercio de Ibagué y a hacer negocios con Mancera.

Los documentos, en poder de Blu Radio, muestran que en noviembre de 2024 Mancera entregó el control de Gaxi a Juan Alberto Galindo y un año después (es decir, a finales de 2025), recuperó el control de la compañía porque Galindo le 'devolvió las acciones'.



"Existió un documento de compraventa de las acciones de Gaxi, con pacto de retroventa. El perfeccionamiento del negocio estaba atado al cumplimiento de unos hitos, los cuales no se cumplieron como consecuencia del tema mediático, lo que conllevó a que las partes se retractaran del negocio de venta, haciendo uso de la cláusula retroventa pactada", explicó a Blu Radio Juan Carlos Galindo.

Galindo no accedió a dar más detalles sobre la transacción ni sobre cuáles fueron exactamente los hitos incumplidos.

Los documentos muestran que Mancera no solo recuperó el 75% de las acciones de Gaxi que estaban en manos de Galindo. Al mismo tiempo, se quedó con el 25% restante de las acciones que estaban en manos de una empresa panameña de nombre Neisler Associated. Esa empresa fue suspendida del registro público en Panamá porque duró más de tres meses sin un agente residente.



¿Quién es el hombre que le devolvió las acciones de Gaxi a Juan Guillermo Mancera?

Juan Alberto Galindo es un empresario polifacético: es dueño de los restaurantes La Crepería, representante del gobierno Petro en la Cámara de Comercio de Ibagué y negoció las acciones de Gaxi con Juan Guillermo Mancera.

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En marzo del 2024 el entonces ministro de comercio, Germán Umaña, nombró a Juan Alberto Galindo como miembro principal de la Cámara de Comercio de Ibagué. Hasta entonces, a Galindo lo conocían en la ciudad por ser el dueño de los restaurantes La Crepería. Ocho meses después de ese nombramiento, Galindo comenzó los negocios con Mancera.

Aunque el valor comercial de Gaxi no es público, en 2023 tenía registrado en La Guajira un establecimiento con más de 1.300 millones de pesos en valor comercial.

Los restaurantes de Galindo reportaron ingresos anuales por unos 4.000 millones de pesos a la Cámara de Comercio de su ciudad. Sin embargo, la compañía no tiene registrada ninguna propiedad a su nombre.