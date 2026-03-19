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Blu Radio  / Nación  / Escándalo Roa: Habla el hombre que devolvió Gaxi a Juan Guillermo Mancera
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Escándalo Roa: Habla el hombre que devolvió Gaxi a Juan Guillermo Mancera

En medio del proceso por tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Blu Radio revela detalles de la transacción que involucra al representante del gobierno nacional en la Cámara de Comercio de Ibagué.

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