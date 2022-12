Escoltas llaman a protestas contra la Unidad Nacional de Protección

Son nueve agrupaciones de escoltas privados adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes están convocando a manifestarse frente a las oficinas de la entidad en el país el próximo martes 29 de enero desde las 6:30 a.m., aseverando que hay una falta de proyección presupuestal, principalmente cuestionando los procesos de licitación, donde indican que, actualmente, a los trabajadores se les adeudan valores de desplazamiento por tres meses y cuestionan el no pago de horas extras.



Entre tanto, desde la UNP se hizo énfasis en que debe ser el Ministerio de Trabajo quien ponga el ojo a esta situación, pues el hecho de cesar las actividades por parte de los escoltas adscritos a la entidad pondría en riesgo la vida de quienes reciben el servicio de seguridad, argumentando que, al ser un servicio esencial, se consideraría ilegal el frenar las labores.

Aunque para la entidad son reales los inconvenientes presupuestales, han indicado que el Gobierno garantizó los recursos para culminar el año anterior, que el presupuesto aprobado por el Congreso para este año no es suficiente debido al crecimiento del programa por la demanda, pero que, por el momento, a esperas de que se realicen los ajustes que se necesitan, hay disponibilidad para los próximos cinco meses.



En el entendido que la mayoría de quienes prestan el servicio de seguridad a personas con riesgo y vulnerabilidad son privados, pidieron no cesar las actividades, pues sería un hecho que acarrearía responsabilidades por omisión, teniendo en cuenta la condición de los protegidos.



Entre tanto, se exhortó al Ministerio de Trabajo para que verifique la legalidad de la convocatoria y las acciones sindicales que se están poniendo sobre la mesa.



En las últimas horas, la UNP reiteró que el cese puede traer consecuencias penales y que no se adeuda al gremio dineros por cuestión de viáticos, tomando el argumento como una mentira para el llamado a paro, que se ha pagado a los operadores que han radicado cuentas.

