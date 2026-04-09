"Esperabamos ese espacio para estar más tranquilas": víctima de conflicto que abrazó a militar

En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, Jessica Natalia Giraldo, hija de John Darío Giraldo, víctima de los llamados "falsos positivos" contó el momento que conmovió al país, cuando, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrazó a uno de los militares responsables del homicidio de su padre.

Esta escena, que empezó rápidamente a viralizarse en redes sociales, mostró al compareciente arrodillado y llorando después de haber recibido el perdón de la familia. Para Jessica, este instante significó dar un paso indispensable dentro de un largo proceso de búsqueda de verdad y reconocimiento.

"Para nosotras nos hemos sentido muy tranquilos porque como muy bien lo han dicho en repetidas ocasiones, estamos en búsqueda de la verdad y el reconocimiento. Entonces desde días fuimos a escuchar la versión de los comparecientes, pues hemos estado muy tranquilas y después de ese momento que se volvió tan viral, ya eso nos dio mucha tranquilidad porque también estamos como buscando ese espacio y lo necesitamos para nosotros poder estar más tranquilas", aseguró en diálogo con Mañanas Blu 1030. Jessica explicó que el perdón no fue inmediato, sino que fue el resultado de un proceso acompañado por un apoyo psicosocial, espiritual y psicológico, tanto para ella como para su abuela Rosalba.

"El perdón no es fácil y mucho menos perdonar a la persona que fue la culpable de asesinar y de dar la orden del asesinato. No es tan fácil, pero tuvimos muchos procesos para llegar a ese momento, para llegar a tener el perdón, para poder brindar ese perdón", relató. Durante la entrevista, rindió homenaje a la memoria de su padre, John Darío Giraldo, a quien describió como un agricultor y campesino que se dedicó a sacar adelante a su familia.



El caso de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como John Darío Giraldo, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la JEP.

"En muchos de los cuales yo he sido testigo, sí, en muchos, en otros no, porque como te lo dije y vuelvo y lo repito, perdona, no es muy fácil, es un trabajo que uno internamente tiene que hacer y que uno tiene que buscar ayuda porque perdonar no es fácil. Entonces sí lo he vivido y he sido testigo de varios de esos momentos con varias víctimas y comparecientes. Yo he estado presente en varios de esos momentos también", concluyó.

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