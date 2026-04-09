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Blu Radio  / Nación  / "Esperabamos ese espacio para estar más tranquilas": víctima de conflicto que abrazó a militar

"Esperabamos ese espacio para estar más tranquilas": víctima de conflicto que abrazó a militar

En medio de una audiencia marcada por la memoria y la verdad, el gesto de una víctima del conflicto armado conmovió al país.

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