“Espero que no gobierne con cuerpo ajeno”: Jaime Beltrán tras aceptar curul en el Concejo

Como lo determina el estatuto de oposición, Jaime Andrés Beltrán, ocupará una curul en el Concejo de Bucaramanga a partir del 1 de enero de 2020.

En rueda de prensa, anunció su decisión donde reconoció la victoria de Juan Carlos Cárdenas.

“Yo quiero enviarle unas palabras al alcalde electo de Bucaramanga, su victoria es contundente, es una voz clara de los bumangueses de la dinámica de la política”, manifestó Beltrán.

Al igual que le pidió independencia teniendo en cuenta el respaldo que recibió del exalcalde Rodolfo Hernández.

“Le pido que no sea alguien más gobernando en cuerpo ajeno, que gobierne bajo sus políticas, sus creencias, pero no podemos seguir sumergiendo a Bucaramanga en el odio, en las diferencias basadas en el rumor y no con las características basadas en una investigación seria”, expresó excandidato a la alcaldía.

Finalmente manifestó que hará oposición a las iniciativas que afecten a la comunidad y apoyará aquellas que beneficien a los ciudadanos.

