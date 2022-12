Esposa de ministro israelí se disculpa por polémica broma racista sobre Obama

en su cuenta en Twitter, para luego borrarla y disculparse.



"¿Saben ustedes qué es el café Obama? Negro y flojo", escribió Judy Shalom Nir Mozes a los 74.400 internautas que la siguen en Twitter.





No pasó mucho rato para que una ola de indignación y críticas en línea la llevaran a borrar su chiste.



"Presento mis excusas, era una broma idiota que alguien me contó y yo la repetí", reaccionó en inglés en su cuenta @JudyMozes.



"Presidente Obama, yo no debería haber divulgado esta broma inapropiada", insistió en un tuit dirigido al mandatario estadounidense. "Quiero a la gente cualquiera sea su raza o religión", añadió. (Lea también: Periodista argentino llama “banda de malparidos” a jugadores de Colombia )



"Estoy apenada si herí a quien sea. Espero seguir casada una vez que mi marido haya aterrizado y escuche hablar de lo que hice", continuó.



Su esposo, miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, es también ministro encargado de las relaciones con Estados Unidos, aliado estratégico de Israel.



Nir Mozes, quien habla sin rodeos, es miembro de la familia Mozes, propietaria del diario de gran tiraje Yediot Aharonot. Anima una emisión radial semanal y participa en algunos programas televisivos.



Publica en las redes sociales en internet comentarios a veces muy directos sobre cuestiones sociales y políticas, criticando sobre todo a personalidades de la izquierda a las que reprocha su falta de patriotismo, pero también a Netanyahu.



AFP