Está bajando el ‘trancón’ de paquetes en las bodegas de 4-72, pero aún hay 120.000 por entregar

En las últimas dos semanas 4-72 logró entregar unos 70.000 paquetes de los 190.000 que estaban atrapados en sus bodegas por cuenta del lío que se armó con el pago del nuevo IVA para los envíos postales de menos de 200 dólares desde países como China que no tienen tratado de libre comercio con Colombia.

En la pasada reforma tributaria, sancionada a mediados de septiembre, está vigente el cobro de ese impuesto. Sin embargo, la mayoría de los compradores en plataformas como Wish y Alibaba no sabían de las nuevas condiciones y sus paquetes no pudieron ser entregados a tiempo. En muchos casos 4-72 no tenía datos de contacto diferentes a la dirección de estas personas y tuvieron que contactarlos enviando cartas a sus casas.

“Contamos con 120.000 (paquetes) esperando que sus propietarios paguen el impuesto. De ellos 80.000 ya han pagado su impuesto y estamos gestionando lo necesario para hacer el cruce de impuesto y poderlo enviar al domicilio de cada uno”, dijo Gustavo Araque, presidente de 4-72.

“Ofrecemos reales y sentidas disculpas por la demora que hemos tenido en esas entregas, pero no nos detenemos. Seguimos avanzando para poderles cumplir en el periodo de tiempo que no lo permita la tecnología y el desarrollo”, agregó Araque.

4-72 ya habilitó una pasarela de pago con botón PSE para pagar el IVA sin tener que consignar en un banco, como pasaba hasta hace dos semanas.

