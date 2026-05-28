“Esta situación no es una sorpresa”: Acolgen sobre déficit de energía

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió en diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que las alertas sobre el sistema eléctrico se basan en datos oficiales del operador del mercado. Señaló que la información proviene de XM y no directamente de los generadores. “Esto es información pública… nosotros simplemente estamos levantando las alertas”, afirmó.

Gutiérrez aseguró que el déficit de energía en firme que enfrenta el país no es un fenómeno inesperado, sino el resultado de advertencias previas del sector. Según explicó, los retrasos en proyectos, la crisis de liquidez y señales regulatorias han deteriorado la capacidad de respuesta del sistema. “Esta situación… no es una sorpresa”, enfatizó, al advertir que el país ya estaría entrando en un balance negativo hacia 2026.

Frente al estado de los embalses, la dirigente gremial alertó que el nivel actual ronda el 65%, por debajo de la senda necesaria para garantizar estabilidad energética. Insistió en la necesidad de medidas urgentes de ahorro. “Tenemos que empezar el trabajo desde ya… tenemos que ahorrar agua y energía”, dijo, advirtiendo riesgos si no se corrige la tendencia.

Uno de los puntos más sensibles expuestos fue la deuda del sistema con las plantas térmicas, que, según indicó, alcanzaría los 2 billones de pesos. Gutiérrez advirtió que la liquidez es clave para garantizar la operación durante el fenómeno de El Niño. “Necesitamos que le paguen a las térmicas… para poder encenderlas”, sostuvo, al tiempo que pidió garantizar la compra de gas y combustibles.



La presidenta de Acolgen también señaló que la generación solar, aunque bienvenida, no reemplaza la firmeza del sistema. “No nos da la firmeza que nos dan otras tecnologías”, explicó, subrayando que en el corto plazo no entrarán grandes proyectos adicionales al sistema. Esto limita, dijo, la capacidad de respuesta inmediata ante una eventual crisis energética.

En materia de gas natural, advirtió que Colombia ya está recurriendo a importaciones para cubrir cerca del 25% de la demanda nacional. En ese contexto, pidió revisar cuidadosamente la disponibilidad del gas nacional para evitar tensiones entre sectores. “Hay que mirar muy bien si el gas alcanza para térmicas, industria y hogares”, afirmó.

Sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, explicó que la mayor parte de la tarifa proviene de contratos de largo plazo, mientras que la bolsa representa una porción menor. Sin embargo, alertó que el encendido de térmicas con gas importado eleva los costos del sistema. “Cuando tenemos que prender las térmicas… los precios tienen que subir”, señaló.

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Finalmente, Gutiérrez indicó que el gremio ha sostenido conversaciones con las campañas presidenciales, entregando insumos técnicos para enfrentar la coyuntura energética. También advirtió sobre una circular de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que ha impactado la relación entre pago y suministro en el sistema. “Necesitamos liquidez para las plantas térmicas”, concluyó.