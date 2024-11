Estado colombiano asumió responsabilidad por asesinato de Carlos Pizarro

Durante varias horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública por los 34 años del magnicidio del entonces candidato presidencial, y antiguo guerrillero del M - 19, Carlos Pizarro .

Allí, al término del encuentro, el Estado colombiano asumió su responsabilidad internacional por el sufrimiento causado a los familiares de Pizarro tras su asesinato. De acuerdo con uno de los voceros, el Gobierno responde a causa de las actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación del magnicidio del entonces candidato presidencial.

Asimismo, los representantes del Estado aseguraron que ya fueron vinculados varios miembros del antiguo DAS en el proceso investigativo de Pizarro. "Hoy contamos con avances sustanciales en la determinación de responsables individuales, que involucran desde el personal de seguridad hasta el personal directivo del antiguo DAS", dijo el vocero del Estado.

Tras afirmar lo anterior, desde el Gobierno colombiano afirmaron que, con el reconocimiento de responsabilidad, esperan contribuir a las víctimas. “Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa o en el ámbito de un informe proferido por esta corporación”, continuó el vocero del Estado.

Publicidad

De igual forma, quien espera que haya un avance sustancial es la congresista del Pacto Histórico e hija del entonces candidato, María José Pizarro. Según la funcionaria, el caso de su padre hoy se encuentra en una etapa inicial “Hemos perdido testigos clave; el fiscal no ha tenido el cuerpo técnico para poder avanzar en las investigaciones, pruebas o herramientas que se le otorgan a otros fiscales, a este se las niegan. El caso no avanza y, mientras tanto, mueren personas que tendrían información; quienes podrían ser investigados, juzgados y condenados, por el asesinato de mi padre, ya están demasiado viejos para que puedan asumir cualquier responsabilidad. A mí me tocó hacer lo que la justicia no hizo en 34 años", aseguró Pizarro.

Con lo recién mencionado, tanto las víctimas como el Estado colombiano esperan avanzar en una reparación necesaria por un hecho histórico que marcó la violencia en el país.